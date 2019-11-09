Разрезают по кусочкам: что происходит с затонувшим в Ярославле дебаркадером

Разобранную часть погрузили на баржу и скоро увезут Фото: правительство Ярославской области

В Ярославле идет демонтаж затонувшего в Волге дебаркадера. Работами занимается Ярославский речной порт. В правительстве области 8 ноября отчитались, что надводную часть сооружения уже разобрали.

— Дебаркадер из акватории Волги будет убран. Это необходимо для безопасного судоходства и минимизации вреда, который может быть нанесен реке, — пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.



Полностью закончить демонтаж дебаркадера планируют до конца года Фото: правительство Ярославской области

Баржу с погруженной на нее разобранной частью отправят на территорию порта. А рабочие приступят к разбору нижних элементов, которые сейчас находятся под водой.

