В Ярославле начали строить каток на Советской площади. По словам рабочих, открыться он должен в декабре. Сейчас территорию огородили. Рядом поставили домик для работников катка.



Каток на главной площади Ярославля будет работать четвертый год подряд. Кроме катания всех желающих на нем обычно проводятся городские хоккейные турниры и мастер-классы.

