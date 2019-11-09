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В Ярославле начали строить каток на Советской площади

Ледовую площадку откроют в декабре

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На Советской площади Ярославля начали строить каток

На Советской площади Ярославля начали строить каток

В Ярославле начали строить каток на Советской площади. По словам рабочих, открыться он должен в декабре. Сейчас территорию огородили. Рядом поставили домик для работников катка.

Каток на главной площади Ярославля будет работать четвертый год подряд. Кроме катания всех желающих на нем обычно проводятся городские хоккейные турниры и мастер-классы.

Открыться ледовая площадка должна в декабре

Открыться ледовая площадка должна в декабре

В прошлом году каток официально открыли 14 декабря. А весной, когда его убрали, оказалось, что асфальт на Советской площади под ледовой площадкой испорчен. Мэрии пришлось требовать с арендаторов участка восстановления покрытия.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
9 ноя 2019 в 19:08

Это хорошо! Надеюсь что зима будет снежная, но не холодная.