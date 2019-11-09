В Ярославле начали строить каток на Советской площади. По словам рабочих, открыться он должен в декабре. Сейчас территорию огородили. Рядом поставили домик для работников катка.
Каток на главной площади Ярославля будет работать четвертый год подряд. Кроме катания всех желающих на нем обычно проводятся городские хоккейные турниры и мастер-классы.
В прошлом году каток официально открыли 14 декабря. А весной, когда его убрали, оказалось, что асфальт на Советской площади под ледовой площадкой испорчен. Мэрии пришлось требовать с арендаторов участка восстановления покрытия.