9 ноября суббота
СЕЙЧАС +1°С
usd 63.73
eur 70.42

Темы

СЕЙЧАС +1°С
usd 63.73
eur 70.42

Все новости

Все новости
Город

На окраине Ярославля хотели построить художественную галерею, но получился торговый центр

Владельцы здания вынесли вопрос на общественные обсуждения

Поделиться

1 871
2 Обсудить
Вместо художественной галереи жители Брагино будут ходить в магазин

Вместо художественной галереи жители Брагино будут ходить в магазин

Необычное предложение вынесено на общественные обсуждения на сайте мэрии Ярославля. Владельцы нежилого здания № 8а на улице Бабича в Брагино просят поменять вид разрешенного использования земли, на котором они возвели свое строение. Говорят, что планировали художественную галерею, но получился магазин.

— В связи с намерением планируемого арендатора организовать в здании художественную галерею в 2017 году было принято решение изменить вид разрешенного использования участка с «объектов розничной торговли» на «выставочные залы, художественные галереи и салоны». Но на момент окончания строительства необходимость в художественной галерее у арендатора отпала, — поясняют владельцы здания.

В итоге помещение решили приспособить под торговлю, и соответственно вернуть прежний статус земельному участку.

Местные жители не против. Говорят, что магазин им больше нужен, чем галерея. Правда, на сайте мэрии пока комментариев по этому вопросу нет. Мнения ярославцев власти ждут до 12 ноября.

Как считаете, нужны выставочные залы на окраинах Ярославля?

    ТЕКСТ

    ТЕГИ

    художественная галереяЯрославль

    оцените материал

    • ЛАЙК 0
    • СМЕХ 0
    • УДИВЛЕНИЕ 0
    • ГНЕВ 1
    • ПЕЧАЛЬ 0

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (2)

    Коровьев
    9 ноя 2019 в 08:42

    Мы строили-строили и наконец построили (с)

    Фото пользователя
    9 ноя 2019 в 10:24

    "планировали художественную галерею, но получился магазин"
    Вся суть отражена в коротком предложении.