На окраине Ярославля хотели построить художественную галерею, но получился торговый центр

Необычное предложение вынесено на общественные обсуждения на сайте мэрии Ярославля. Владельцы нежилого здания № 8а на улице Бабича в Брагино просят поменять вид разрешенного использования земли, на котором они возвели свое строение. Говорят, что планировали художественную галерею, но получился магазин.
— В связи с намерением планируемого арендатора организовать в здании художественную галерею в 2017 году было принято решение изменить вид разрешенного использования участка с «объектов розничной торговли» на «выставочные залы, художественные галереи и салоны». Но на момент окончания строительства необходимость в художественной галерее у арендатора отпала, — поясняют владельцы здания.
В итоге помещение решили приспособить под торговлю, и соответственно вернуть прежний статус земельному участку.
Местные жители не против. Говорят, что магазин им больше нужен, чем галерея. Правда, на сайте мэрии пока комментариев по этому вопросу нет. Мнения ярославцев власти ждут до 12 ноября.