На окраине Ярославля хотели построить художественную галерею, но получился торговый центр

Необычное предложение вынесено на общественные обсуждения на сайте мэрии Ярославля. Владельцы нежилого здания № 8а на улице Бабича в Брагино просят поменять вид разрешенного использования земли, на котором они возвели свое строение. Говорят, что планировали художественную галерею, но получился магазин.



— В связи с намерением планируемого арендатора организовать в здании художественную галерею в 2017 году было принято решение изменить вид разрешенного использования участка с «объектов розничной торговли» на «выставочные залы, художественные галереи и салоны». Но на момент окончания строительства необходимость в художественной галерее у арендатора отпала, — поясняют владельцы здания.

