Таковы правила? В ярославском зоопарке отказались бесплатно пропустить пенсионеров к экзотариуму

Пенсионерам понравилась экскурсия, а у организаторов остался от нее горький осадок Фото: предоставлено организатором экскурсии

Пост, полный грусти, появился на страничке районного ярославского пансионата для пожилых людей. В нем организатор экскурсии для бабушек и дедушек поделилась впечатлениями о посещении ярославского зоопарка. Экскурсия прошла 30 октября. Но посетители вернулись с нее с двоякими чувствами. — Я люблю наш зоопарк. Он красивый, удобный, животные находятся в достойных условиях, но в этот раз, скажу откровенно, разочаровало руководство зоопарка. Наши проживающие очень хотели к животным, у нас даже люди поехали те, кто обычно никуда не выезжает. Но именно в тот день, который мы запланировали, выпал первый снег, был сильный ветер и холод. Мы хотели посетить экзотариум, который находится в здании. Но правила зоопарка гласят, что нужно брать двойной билет: за территорию и за экзотариум. Мы несколько раз просили администратора сделать исключение для наших проживающих. Дать нам возможность без покупки билета на территорию купить только в экзотариум и посетить только его. Мы бы не затронули территорию, да нам чисто физически столько не обойти. Но администратор стоял на своём, — говорится в тексте.



Немного о ситуации: деньги на экскурсию для пожилых людей дала девушка-волонтер — хотела сделать что-то приятное для пенсионеров. Поэтому в средствах экскурсанты были ограничены, набрать нужную сумму на двойной билет возможности не было. В итоге бабушек и дедушек все-таки немного поводили по территории и провели экскурсию в «Ковчеге», посещение которого входит в стоимость общего билета. В экзотариум они так и не попали. — В общем проживающие довольны, они встретили всё с оптимизмом. Но я как организатор поездки расстроена, что руководство бывает таким принципиальным. Но и однозначно осуждать зоопарк за то, что они не работают с благотворительностью, не могу. Ведь сейчас многим учреждениям приходится надеяться только на себя, — подытожила культорганизатор-волонтер Оксана Грыциева. Мы связались с зоопарком и спросили, почему у руководства такая принципиальная позиция.

— Это правила посещения нашего зоопарка, установленные еще в 2012 году. Купить отдельно билет в экзотариум и парк копытных у нас нельзя, так как проход к ним лежит через основную территорию, — пояснила первый заместитель директора зоопарка Елена Пушкова.



При этом она отметила, что непосредственно к ней жалоб от групп, которые приезжали на экскурсии, не было.