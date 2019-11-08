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Таковы правила? В ярославском зоопарке отказались бесплатно пропустить пенсионеров к экзотариуму

Бабушки и дедушки из районного пансионата не смогли уговорить администратора

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Пенсионерам понравилась экскурсия, а у организаторов остался от нее горький осадок

Пенсионерам понравилась экскурсия, а у организаторов остался от нее горький осадок

Пост, полный грусти, появился на страничке районного ярославского пансионата для пожилых людей. В нем организатор экскурсии для бабушек и дедушек поделилась впечатлениями о посещении ярославского зоопарка. Экскурсия прошла 30 октября. Но посетители вернулись с нее с двоякими чувствами.

— Я люблю наш зоопарк. Он красивый, удобный, животные находятся в достойных условиях, но в этот раз, скажу откровенно, разочаровало руководство зоопарка. Наши проживающие очень хотели к животным, у нас даже люди поехали те, кто обычно никуда не выезжает. Но именно в тот день, который мы запланировали, выпал первый снег, был сильный ветер и холод. Мы хотели посетить экзотариум, который находится в здании. Но правила зоопарка гласят, что нужно брать двойной билет: за территорию и за экзотариум. Мы несколько раз просили администратора сделать исключение для наших проживающих. Дать нам возможность без покупки билета на территорию купить только в экзотариум и посетить только его. Мы бы не затронули территорию, да нам чисто физически столько не обойти. Но администратор стоял на своём, — говорится в тексте.

Немного о ситуации: деньги на экскурсию для пожилых людей дала девушка-волонтер — хотела сделать что-то приятное для пенсионеров. Поэтому в средствах экскурсанты были ограничены, набрать нужную сумму на двойной билет возможности не было. В итоге бабушек и дедушек все-таки немного поводили по территории и провели экскурсию в «Ковчеге», посещение которого входит в стоимость общего билета. В экзотариум они так и не попали.

— В общем проживающие довольны, они встретили всё с оптимизмом. Но я как организатор поездки расстроена, что руководство бывает таким принципиальным. Но и однозначно осуждать зоопарк за то, что они не работают с благотворительностью, не могу. Ведь сейчас многим учреждениям приходится надеяться только на себя, — подытожила культорганизатор-волонтер Оксана Грыциева.

Мы связались с зоопарком и спросили, почему у руководства такая принципиальная позиция.

— Это правила посещения нашего зоопарка, установленные еще в 2012 году. Купить отдельно билет в экзотариум и парк копытных у нас нельзя, так как проход к ним лежит через основную территорию, — пояснила первый заместитель директора зоопарка Елена Пушкова.

При этом она отметила, что непосредственно к ней жалоб от групп, которые приезжали на экскурсии, не было.

Как считаете, можно ли было в этом случае нарушить правила?

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    гость
    8 ноя 2019 в 08:08

    Похоже скоро в этом зоопарке животные станут человечнее администрации - может их тогда местами поменять?