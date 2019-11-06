6 ноября среда
СЕЙЧАС +2°С
usd 63.59
eur 70.43

Темы

СЕЙЧАС +2°С
usd 63.59
eur 70.43

Все новости

Все новости
Город

В Ярославль привезли частицу пояса Пресвятой Богородицы

Какой помощи ждут от святыни православные

Поделиться

2 090
8 Обсудить
Пояс хранят в золотом ковчеге

Пояс хранят в золотом ковчеге

В Ярославль из Казанского собора Санкт-Петербурга привезли особо почитаемую среди православных святыню — частицу пояса Пресвятой Богородицы. Приложиться к ней можно каждый день до 8 вечера. В храме пояс пробудет до 10 ноября.

— Святыня доставлена для поклонения верующим в Успенский кафедральный собор, — рассказал пресс-секретарь Ярославской епархии Александр Сатомский.

Пояс Богородицы — это единственная реликвия, сохранившаяся со времен земной жизни Божьей Матери. Православные чтят святыню и верят, что она помогает бесплодным парам, в борьбе с онкологическими заболеваниями и всем страждущим, несущим свой крест.

В Х веке пояс Богородицы был разделен на части. Одну из частей святыни императоры Византии брали с собой в военные походы. В одном из походов часть пояса Богородицы была захвачена и оказалась в Болгарии, откуда позже попала в Сербию. Сербский князь Лазарь I подарил пояс вместе с частицей Креста Господня в дар Ватопедскому монастырю на горе Афон, где он и хранится по настоящее время в святилище главного монастырского собора. В 2011 году часть пояса Богородицы по инициативе Фонда Андрея Первозванного была привезена в Россию. К 200-летию Казанского кафедрального собора в 2011 году благотворитель Вадим Жимиров привез с Афона частицу пояса и оставил в соборе на вечное хранение.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

пояс Пресвятой Богородицырелигияправославиецерковь

оцените материал

  • ЛАЙК 2
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
6 ноя 2019 в 19:50

XXI век, вашу Машу...

6 ноя 2019 в 17:39

И сертификат соответствия есть? А кем подписан? Онкобольным помогает, прикольно. Можно проверить - у нас целая онкологическая больница присутствует. Пройтись с частичкой этого пояса и посмотреть, что получится. Это будет хороший удар по атеистам!

Гость
6 ноя 2019 в 20:52

хм... а доказательства где, что это подлинник? а нету... так что...