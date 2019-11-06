В Ярославль привезли частицу пояса Пресвятой Богородицы

В Ярославль из Казанского собора Санкт-Петербурга привезли особо почитаемую среди православных святыню — частицу пояса Пресвятой Богородицы. Приложиться к ней можно каждый день до 8 вечера. В храме пояс пробудет до 10 ноября.
— Святыня доставлена для поклонения верующим в Успенский кафедральный собор, — рассказал пресс-секретарь Ярославской епархии Александр Сатомский.
Пояс Богородицы — это единственная реликвия, сохранившаяся со времен земной жизни Божьей Матери. Православные чтят святыню и верят, что она помогает бесплодным парам, в борьбе с онкологическими заболеваниями и всем страждущим, несущим свой крест.
В Х веке пояс Богородицы был разделен на части. Одну из частей святыни императоры Византии брали с собой в военные походы. В одном из походов часть пояса Богородицы была захвачена и оказалась в Болгарии, откуда позже попала в Сербию. Сербский князь Лазарь I подарил пояс вместе с частицей Креста Господня в дар Ватопедскому монастырю на горе Афон, где он и хранится по настоящее время в святилище главного монастырского собора. В 2011 году часть пояса Богородицы по инициативе Фонда Андрея Первозванного была привезена в Россию. К 200-летию Казанского кафедрального собора в 2011 году благотворитель Вадим Жимиров привез с Афона частицу пояса и оставил в соборе на вечное хранение.