В Ярославль привезли частицу пояса Пресвятой Богородицы

В Ярославль из Казанского собора Санкт-Петербурга привезли особо почитаемую среди православных святыню — частицу пояса Пресвятой Богородицы. Приложиться к ней можно каждый день до 8 вечера. В храме пояс пробудет до 10 ноября.

— Святыня доставлена для поклонения верующим в Успенский кафедральный собор, — рассказал пресс-секретарь Ярославской епархии Александр Сатомский.

Пояс Богородицы — это единственная реликвия, сохранившаяся со времен земной жизни Божьей Матери. Православные чтят святыню и верят, что она помогает бесплодным парам, в борьбе с онкологическими заболеваниями и всем страждущим, несущим свой крест.