Адаптация под современность: в Москве показали проект застройки площади Волкова

Правительство Ярославской области представило в Москве концепцию реконструкции площади Волкова. Стенд с идеей обновления площади выставили на международной выставке Denkmal.
— В качестве одного из примеров адаптации исторического места под современные условия городской среды на стенде Ярославской области была представлена и концепция реконструкции площади Волкова как пример возможных нестандартных решений развития инфраструктуры в условиях зоны ЮНЕСКО, — рассказал заместитель председателя правительства Роман Колесов.
Но позже оговорился, что в настоящее время строить это невозможно, так как на площади Волкова действует режим «Исторического центра Ярославля», ограничивающий застройку. А речь идёт о восстановлении здании гостиницы Кокуева, которая до 1980-го находилась у Знаменской башни. На крыше гостиницы могла бы быть прогулочная зона. А на крышу башни добавили бы конус, как на здании Спасо-Преображенского монастыря.
Недавно мы писали о проекте десятилетней давности, по которому подо всей площадью можно разместить торговый центр. Идея была согласована с Минкультом и ЮНЕСКО, но инвестор не решился вложиться в масштабное строительство. Вероятно, именно этот проект представили в Москве.
Кстати, заместитель председателя правительства также похвастался, как хорошо в Ярославской области охраняют памятники истории и архитектуры.
— В нашем регионе при поддержке Министерства культуры за последние два с половиной года максимально усилено направление охраны объектов культурного наследия, — сказал Роман Колесов.
Но на деле за последние 2,5 года Ярославль потерял здание бывшей школы Валентины Терешковой, в Тутаеве уничтожили объект культурного наследия, в Пошехонье сгорел купеческий дом, после вмешательства общественников власти наняли охрану дому-памятнику, который разбирают на кирпичи, а в Петропавловском парке разваливаются памятники истории и культуры. В самом центре на улице Большой Октябрьской собственник незаконно снёс часть исторической усадьбы, на площади Волкова к охраняемому зданию бывшей гостиницы «Ярославль» пристроили современный торговый центр, здание в зоне ЮНЕСКО собственник выкрасил в цвет «яиц дрозда», что незаконно.
Организация «Культурный патруль» насчитала десять аварийных памятников в Ярославле.