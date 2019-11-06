Адаптация под современность: в Москве показали проект застройки площади Волкова

— В качестве одного из примеров адаптации исторического места под современные условия городской среды на стенде Ярославской области была представлена и концепция реконструкции площади Волкова как пример возможных нестандартных решений развития инфраструктуры в условиях зоны ЮНЕСКО, — рассказал заместитель председателя правительства Роман Колесов.

Но позже оговорился, что в настоящее время строить это невозможно, так как на площади Волкова действует режим «Исторического центра Ярославля», ограничивающий застройку. А речь идёт о восстановлении здании гостиницы Кокуева, которая до 1980-го находилась у Знаменской башни. На крыше гостиницы могла бы быть прогулочная зона. А на крышу башни добавили бы конус, как на здании Спасо-Преображенского монастыря.

Недавно мы писали о проекте десятилетней давности, по которому подо всей площадью можно разместить торговый центр. Идея была согласована с Минкультом и ЮНЕСКО, но инвестор не решился вложиться в масштабное строительство. Вероятно, именно этот проект представили в Москве.

Кстати, заместитель председателя правительства также похвастался, как хорошо в Ярославской области охраняют памятники истории и архитектуры.

— В нашем регионе при поддержке Министерства культуры за последние два с половиной года максимально усилено направление охраны объектов культурного наследия, — сказал Роман Колесов.