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Адаптация под современность: в Москве показали проект застройки площади Волкова

По проекту под площадью в Ярославле может быть огромный торговый центр

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Предлагают восстановить здание гостиницы Кокуева у Знаменской башни&nbsp;

Предлагают восстановить здание гостиницы Кокуева у Знаменской башни 

Правительство Ярославской области представило в Москве концепцию реконструкции площади Волкова. Стенд с идеей обновления площади выставили на международной выставке Denkmal. 

— В качестве одного из примеров адаптации исторического места под современные условия городской среды на стенде Ярославской области была представлена и концепция реконструкции площади Волкова как пример возможных нестандартных решений развития инфраструктуры в условиях зоны ЮНЕСКО, — рассказал заместитель председателя правительства Роман Колесов. 

Но позже оговорился, что в настоящее время строить это невозможно, так как на площади Волкова действует режим «Исторического центра Ярославля», ограничивающий застройку. А речь идёт о восстановлении здании гостиницы Кокуева, которая до 1980-го находилась у Знаменской башни. На крыше гостиницы могла бы быть прогулочная зона. А на крышу башни добавили бы конус, как на здании Спасо-Преображенского монастыря. 

Недавно мы писали о проекте десятилетней давности, по которому подо всей площадью можно разместить торговый центр. Идея была согласована с Минкультом и ЮНЕСКО, но инвестор не решился вложиться в масштабное строительство. Вероятно, именно этот проект представили в Москве. 

Кстати, заместитель председателя правительства также похвастался, как хорошо в Ярославской области охраняют памятники истории и архитектуры. 

— В нашем регионе при поддержке Министерства культуры за последние два с половиной года максимально усилено направление охраны объектов культурного наследия, — сказал Роман Колесов. 

Но на деле за последние 2,5 года Ярославль потерял здание бывшей школы Валентины Терешковой, в Тутаеве уничтожили объект культурного наследия, в Пошехонье сгорел купеческий дом, после вмешательства общественников власти наняли охрану дому-памятнику, который разбирают на кирпичи, а в Петропавловском парке разваливаются памятники истории и культуры. В самом центре на улице Большой Октябрьской собственник незаконно снёс часть исторической усадьбы, на площади Волкова к охраняемому зданию бывшей гостиницы «Ярославль» пристроили современный торговый центр, здание в зоне ЮНЕСКО собственник выкрасил в цвет «яиц дрозда», что незаконно.

Организация «Культурный патруль» насчитала десять аварийных памятников в Ярославле. 

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историческая реконструкцияплощадь ВолковаМинкультуры РФ

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КОММЕНТАРИИ (5)

Вова чума
6 ноя 2019 в 15:46

Там итак тесно, нет парковок. Шум, пробки, грязь. Стройте на окраине города, в центре надо запретить строительство.

Гость
6 ноя 2019 в 15:46

И Якушев тут как тут...

Иван
6 ноя 2019 в 15:36

Дорогие москвичи, идите со своими проекта знаете куда...