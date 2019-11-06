Санкционка с душком: в Ярославле фирменный магазин продавал испорченный сыр

В России с 2014 года действует запрет на ввоз ряда продуктов из некоторых стран

В Ярославле сотрудники транспортной прокуратуры и управления Россельхознадзора нагрянули с проверкой в «Сырную лавку» на улице Кирова. Выяснилось, что в фирменном сырном магазине людям продавали санкционные продукты европейского производства.



— В ходе изучения сопроводительной документации также было установлено, что продукция реализуется с истёкшим сроком годности, — сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.



На предпринимателя завели административное дело и оштрафовали на 20 тысяч рублей.

