Санкционка с душком: в Ярославле фирменный магазин продавал испорченный сыр

В Ярославле сотрудники транспортной прокуратуры и управления Россельхознадзора нагрянули с проверкой в «Сырную лавку» на улице Кирова. Выяснилось, что в фирменном сырном магазине людям продавали санкционные продукты европейского производства.
— В ходе изучения сопроводительной документации также было установлено, что продукция реализуется с истёкшим сроком годности, — сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
На предпринимателя завели административное дело и оштрафовали на 20 тысяч рублей.
В Ярославле таможенники и специалисты других надзорных ведомств регулярно проводят рейды по магазинам, изымают санкционные продукты и давят их тракторами на полигоне.
Антироссийские санкции были введены в 2014 году, тогда Россия в ответ ограничила импорт продовольственных товаров — в отношении стран, которые ввели санкции против нас. Запрещен ввоз продуктов из стран Евросоюза, США, Канады, Норвегии и Австралии. В 2016 году в список стран с санкционкой добавилась Украина. В этом году президент России Владимир Путин подписал новый указ о продуктовом эмбарго, продлив запрет ввоза импортных продуктов до 31 декабря 2020 года.