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Санкционка с душком: в Ярославле фирменный магазин продавал испорченный сыр

Специалисты надзорных ведомств рассказали об итогах проверки магазина

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В России с 2014 года действует запрет на ввоз ряда продуктов из некоторых стран

В России с 2014 года действует запрет на ввоз ряда продуктов из некоторых стран

В Ярославле сотрудники транспортной прокуратуры и управления Россельхознадзора нагрянули с проверкой в «Сырную лавку» на улице Кирова. Выяснилось, что в фирменном сырном магазине людям продавали санкционные продукты европейского производства.

— В ходе изучения сопроводительной документации также было установлено, что продукция реализуется с истёкшим сроком годности, — сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

На предпринимателя завели административное дело и оштрафовали на 20 тысяч рублей.

В Ярославле таможенники и специалисты других надзорных ведомств регулярно проводят рейды по магазинам, изымают санкционные продукты и давят их тракторами на полигоне.

Антироссийские санкции были введены в 2014 году, тогда Россия в ответ ограничила импорт продовольственных товаров — в отношении стран, которые ввели санкции против нас. Запрещен ввоз продуктов из стран Евросоюза, США, Канады, Норвегии и Австралии. В 2016 году в список стран с санкционкой добавилась Украина. В этом году президент России Владимир Путин подписал новый указ о продуктовом эмбарго, продлив запрет ввоза импортных продуктов до 31 декабря 2020 года.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
6 ноя 2019 в 13:44

Хорошая реклама, просрочкой торговали)))

гость
6 ноя 2019 в 15:59

Почаще надо проверять