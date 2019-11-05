5 ноября вторник
СЕЙЧАС +9°С
usd 64.03
eur 71.48

Темы

СЕЙЧАС +9°С
usd 64.03
eur 71.48

Все новости

Все новости
Город

Ответил на вызов: ярославский спасатель в амуниции забежал на 39-й этаж. Видео

Константину Шпилевому на это потребовалось семь с половиной минут

Поделиться

941
Обсудить
Константин Шпилевой&nbsp;участвовал в соревновании впервые

Константин Шпилевой участвовал в соревновании впервые

Сотрудник «Пожарно-спасательной службы Ярославской области» Константин Шпилевой в полной пожарной амуниции за 7 минут 38 секунд забежал на 39-й этаж башни «Лидер Тауэр» в Санкт-Петербурге. Высота здания — 135 метров, спасателю пришлось преодолеть 936 ступеней.

Высота башни&nbsp;«Лидер Тауэр» в Санкт-Петербурге — 135 метров

Высота башни «Лидер Тауэр» в Санкт-Петербурге — 135 метров

К счастью, подниматься пешком на башню пришлось не из-за ЧП. 2 ноября в северной столице проходили IV международные соревнования среди пожарных и спасателей по скоростному подъему в высотном здании «Вертикальный вызов». От Ярославля участие в них принял один Константин — спасатель 101-й пожарной части пожарно-спасательного отряда № 1.

— Основная цель «Вертикального вызова» — показать, насколько сложна и опасна профессия пожарного-спасателя, продемонстрировать испытания, с которыми ежедневно приходится сталкиваться спасателям, отдать дань памяти погибшим пожарным, поднять боевой дух огнеборцев и сплотить людей одной профессии, — говорят организаторы.

Константин Шпилевой участвовал в соревновании впервые. Показал неплохой результат — 69-е место из 267 стартовавших.

До финиша добрался. Потратил 7 с половиной минут

До финиша добрался. Потратил 7 с половиной минут

— Вызов я принял, Ярославль не подвел, — сказал, едва отдышавшись, Константин.

А пьедестал лидеров конкурса заняли пожарные из Минска.

ТЕКСТ

ТЕГИ

пожарныйспасательЯрославльВертикальный вызов

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!