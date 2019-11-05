Ответил на вызов: ярославский спасатель в амуниции забежал на 39-й этаж. Видео

Сотрудник «Пожарно-спасательной службы Ярославской области» Константин Шпилевой в полной пожарной амуниции за 7 минут 38 секунд забежал на 39-й этаж башни «Лидер Тауэр» в Санкт-Петербурге. Высота здания — 135 метров, спасателю пришлось преодолеть 936 ступеней.
К счастью, подниматься пешком на башню пришлось не из-за ЧП. 2 ноября в северной столице проходили IV международные соревнования среди пожарных и спасателей по скоростному подъему в высотном здании «Вертикальный вызов». От Ярославля участие в них принял один Константин — спасатель 101-й пожарной части пожарно-спасательного отряда
— Основная цель «Вертикального вызова» — показать, насколько сложна и опасна профессия пожарного-спасателя, продемонстрировать испытания, с которыми ежедневно приходится сталкиваться спасателям, отдать дань памяти погибшим пожарным, поднять боевой дух огнеборцев и сплотить людей одной профессии, — говорят организаторы.
Константин Шпилевой участвовал в соревновании впервые. Показал неплохой результат — 69-е место из 267 стартовавших.
— Вызов я принял, Ярославль не подвел, — сказал, едва отдышавшись, Константин.
А пьедестал лидеров конкурса заняли пожарные из Минска.