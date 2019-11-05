«Тут очень странный тип провинциализма»: каким увидел Ярославль московский журналист

В русской географии есть места, совершенно неосознаваемые. Казалось бы — чего проще: Ярославль. Ты в самом начале Русского Севера — далее Кострома, Вологда, Архангельск, та самая сказочная Русь с избами и теремами. Да? Да.

Каким мы видим Ярославль, живя в нём, и каким его видят приезжие? Это, конечно, два разных взгляда на город! И посмотреть со стороны бывает очень любопытно. Сегодня мы публикуем мнение московского журналиста Дмитрия Михайлина, который изумился тому, как трудно осознать величие нашего города.

Но при этом ты — на Волге. А Волга же вообще не тут. То есть умом ты понимаешь, что и тут тоже, и в карту можешь ткнуть уверенно, но ощущать себя одновременно и на Русском Севере, и на Волге — выше твоих сил. Поэтому ощущаешь поочерёдно.



И есть тут ещё одно ощущение — мощи. Ярославль убедителен, как Рим. Он настоящий, он был всегда, и он всегда был великим. Редчайший пример города, который никогда не был в упадке, а всегда был главным.



Тут очень странный тип провинциализма — сверху вниз, как у старика, прошедшего войну, в общении с борзой молодежью. То есть такой провинциализм — наоборот. Не как у подростка, который хочет показать, что он взрослый (такая, например, Казань), не как у успешного бизнесмена, которому интересно войти в интеллигентный круг (такой, например, Екатеринбург).



А как у мудрого старика, которому просто незачем что-то доказывать, оно и так все понятно.



С высоты реальной (а не выдуманной) тысячелетней истории — могут себе позволить.