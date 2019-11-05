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Дмитрий Михайлин

журналист
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Дмитрий Михайлин

журналист

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«Тут очень странный тип провинциализма»: каким увидел Ярославль московский журналист

Публикуем колонку Дмитрия Михайлина

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Город, чья история исчисляется веками

Город, чья история исчисляется веками

Каким мы видим Ярославль, живя в нём, и каким его видят приезжие? Это, конечно, два разных взгляда на город! И посмотреть со стороны бывает очень любопытно. Сегодня мы публикуем мнение московского журналиста Дмитрия Михайлина, который изумился тому, как трудно осознать величие нашего города.

В русской географии есть места, совершенно неосознаваемые. Казалось бы — чего проще: Ярославль. Ты в самом начале Русского Севера — далее Кострома, Вологда, Архангельск, та самая сказочная Русь с избами и теремами. Да? Да.

Но при этом ты — на Волге. А Волга же вообще не тут. То есть умом ты понимаешь, что и тут тоже, и в карту можешь ткнуть уверенно, но ощущать себя одновременно и на Русском Севере, и на Волге — выше твоих сил. Поэтому ощущаешь поочерёдно.

И есть тут ещё одно ощущение — мощи. Ярославль убедителен, как Рим. Он настоящий, он был всегда, и он всегда был великим. Редчайший пример города, который никогда не был в упадке, а всегда был главным.

Тут очень странный тип провинциализма — сверху вниз, как у старика, прошедшего войну, в общении с борзой молодежью. То есть такой провинциализм — наоборот. Не как у подростка, который хочет показать, что он взрослый (такая, например, Казань), не как у успешного бизнесмена, которому интересно войти в интеллигентный круг (такой, например, Екатеринбург).

А как у мудрого старика, которому просто незачем что-то доказывать, оно и так все понятно.

С высоты реальной (а не выдуманной) тысячелетней истории — могут себе позволить.

Вы чувствуете величие Ярославля?

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

    ТЕКСТ

    ТЕГИ

    Ярославльистория

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    КОММЕНТАРИИ (17)

    Гедеван
    5 ноя 2019 в 14:47

    город никогда не был в упадке? да его комми за мятеж 18г голодом морили все 70 лет. Мясо и колбаса в магазинах появилось только в 92г

    Кулик из болота
    5 ноя 2019 в 15:32

    Путинландия- страна застрявшая в придуманном прошлом.

    здешний
    5 ноя 2019 в 15:17

    гордиться надо условиями жизни нынешних поколений, а не стариной предыдущих. Условий жизни в городе нет.