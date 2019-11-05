Ярославль затопило дождем и растаявшим снегом: хроника бедствия

Вот такие разливы на улице Громова у дома №48. «Осеннее море», пишут в соцсетях.
- Это реально море, у меня джип там по треть двери местами уходит. Хотя я бы назвала это океаном: куски льда невозмутимо плавают - так и представляются пингвины и белые медведи, - комментируют под постом.
Автор: Ksyusha Klimson, «Ярославль LIVE»/ vk.com
«Ярославльводоканал» сообщил, что 4 ноября на их сетях случилась авария. Вода хлестала на пересечении улицы Свердлова и проспекта Толбухина.
- Поломку оперативно устранили, - сообщили в пресс-службе предприятия.
А это море у торгового центра «Альтаир» на Ленинградском проспекте.
- Квест - как от« Альтаира» пройти к остановке, - написала подписчица группы «Жесть Ярославль» в ВКонтакте.
Горожане опасаются, что будет, когда все это замерзнет.
На предприятии РИОГС, отвечающем за городские ливневки, говорят, что колодцы не справляются с потоками воды.
- На Красноперевальской улице всего два колодца, а объем воды был очень большой. Во многих местах ливневки забило листвой, мусором, пакетами. Мы сейчас работаем в усиленном режиме, выезжаем по заявкам и просто объезжаем территории, прочищаем решетки колодцов, - рассказал начальник бригады РИОГС по Дзержинскому району Владимир Игнатенко.
Бедствие затронуло и другие районы. Потоп у парка Нефтяников, на проспектах Толбухина и Ленина.
- Называется «сделали» насосную станцию у пруда парка Нефтяников.Проспект Ленина, как переходить дорогу по пешеходнику? Что с ливневками? И забор новый установили, не обойти этот ужас! – негодуют в соцсетях.
Также в Дзержинском районе утонул двор на улице Бабича, участок улицы Урицкого у торгового центра «Космос», улица Труфанова в районе дома №10.
- Труфанова, 10. Все затоплено. Новая дорога и аллея в таком же состоянии. Ну и ко всему этому вечная темнота во дворе! Дорога домой, как квест, - жалуются в группе «Подслушано в Ярославле» в ВКонтакте.
Вот такой потоп по Красноперевальской улице, затоплена даже пешеходная зона. И это новая дорога. Водители разворачиваются, боятся ехать, - написала 4 октября в группе «Автопортал 76» Екатерина Сергеевна.
Местные жители сообщают, что эту дорогу ремонтировали только этим летом. а лужи здесь теперь чуть ли не больше, чем были до ремонта.
- Сам там ехал, думал как бы волной от встречного авто не захлестнуло, - комментируют водители.
Автор: Екатерина Сергеевна, «Первый Ярославский Автопортал АВТОПОРТАЛ76.РУ»/vk.com