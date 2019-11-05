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Ярославль затопило дождем и растаявшим снегом: хроника бедствия

Фото и отзывы ярославцев из самых мокрых точек города

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Дворы превратились в озера

Дворы превратились в озера

В Ярославле резко потеплело и выпавший на несколько дней снег превратился в лужи. К тому же полили дожди. Итог – полгорода ушло под воду.

Вчера и сегодня люди выкладывали и выкладывают фото и видео затопленных улиц. Что происходит на городских дорогах и во дворах, смотрите в нашей хронике.

Вот такие разливы на улице Громова у дома №48. «Осеннее море», пишут в соцсетях.

- Это реально море, у меня джип там по треть двери местами уходит. Хотя я бы назвала это океаном: куски льда невозмутимо плавают - так и представляются пингвины и белые медведи, - комментируют под постом.

Автор: Ksyusha Klimson, «Ярославль LIVE»/ vk.com

«Ярославльводоканал» сообщил, что 4 ноября на их сетях случилась авария. Вода хлестала на пересечении улицы Свердлова и проспекта Толбухина. 

- Поломку оперативно устранили, - сообщили в пресс-службе предприятия.

А это море у торгового центра «Альтаир» на Ленинградском проспекте.

- Квест - как от« Альтаира» пройти к остановке, - написала подписчица группы «Жесть Ярославль» в ВКонтакте.

Горожане опасаются, что будет, когда все это замерзнет.

Огромная лужа у «Альтаира»

Огромная лужа у «Альтаира»

Путь к остановке превратился в полосу препятствий

Путь к остановке превратился в полосу препятствий

После дождя лужа затекла прямо в подъезд одного из домов в Заволжском районе.

Лужа затекла прямо в подъезд, сегодня её откачивали

Лужа затекла прямо в подъезд, сегодня её откачивали

На предприятии РИОГС, отвечающем за городские ливневки, говорят, что колодцы не справляются с потоками воды.

- На Красноперевальской улице всего два колодца, а объем воды был очень большой. Во многих местах ливневки забило листвой, мусором, пакетами. Мы сейчас работаем в усиленном режиме, выезжаем по заявкам и просто объезжаем территории, прочищаем решетки колодцов, - рассказал начальник бригады РИОГС по Дзержинскому району Владимир Игнатенко.

Бедствие затронуло и другие районы. Потоп у парка Нефтяников, на проспектах Толбухина и Ленина.

- Называется «сделали» насосную станцию у пруда парка Нефтяников.Проспект Ленина, как переходить дорогу по пешеходнику? Что с ливневками? И забор новый установили, не обойти этот ужас! – негодуют в соцсетях.

Вечером 4 октября затопило проспект Ленина.

Вечером 4 октября затопило проспект Ленина.

Вот так выглядел в понедельник проспект Толбухина

Вот так выглядел в понедельник проспект Толбухина

На улице Павлова машины пускали волны, как лодки&nbsp;

На улице Павлова машины пускали волны, как лодки 

Также в Дзержинском районе утонул двор на улице Бабича, участок улицы Урицкого у торгового центра «Космос», улица Труфанова в районе дома №10.

- Труфанова, 10. Все затоплено. Новая дорога и аллея в таком же состоянии. Ну и ко всему этому вечная темнота во дворе! Дорога домой, как квест, - жалуются в группе «Подслушано в Ярославле» в ВКонтакте.

По улице Труфанова можно было передвигаться вплавь

По улице Труфанова можно было передвигаться вплавь

Улица Бабича. Река или дорога?

Улица Бабича. Река или дорога?

Вот такой потоп по Красноперевальской улице, затоплена даже пешеходная зона. И это новая дорога. Водители разворачиваются, боятся ехать, - написала 4 октября в группе «Автопортал 76» Екатерина Сергеевна.

Местные жители сообщают, что эту дорогу ремонтировали только этим летом. а лужи здесь теперь чуть ли не больше, чем были до ремонта.

- Сам там ехал, думал как бы волной от встречного авто не захлестнуло, - комментируют водители.

Автор: Екатерина Сергеевна, «Первый Ярославский Автопортал АВТОПОРТАЛ76.РУ»/vk.com

Если у вас на дороге или у подъезда растеклась огромная лужа, кидайте нам фото и видео любым удобным способом - в почту 76@rugion.ru, в личку ВКонтакте https://vk.com/news76 или в мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber: 89106621773).

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КОММЕНТАРИИ (12)

Гость
5 ноя 2019 в 12:25

Теперь понимаю почему люди уезжают в более благополучные регионы , здесь никогда порядка не будет с такими управленцами как Владимир Волков и Дмитрий Миронов .

Гость
5 ноя 2019 в 12:24

Что бы ни делали, всегда одни проблемы! Неужели людям сложно понять, что они не справляются со своими обязанностями. Либо пусть говорят, кто до них напортачил раньше, что сейчас это всё аукается. Мало того, что дорог нормальных нет, так теперь ещё и амфибия нужна для безопасного передвижения! Дальше это всё замёрзнет и придётся на коньки пересаживаться.

5 ноя 2019 в 12:18

Мера в отставку. губера - туда же.