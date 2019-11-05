Ярославль затопило дождем и растаявшим снегом: хроника бедствия

В Ярославле резко потеплело и выпавший на несколько дней снег превратился в лужи. К тому же полили дожди. Итог – полгорода ушло под воду.



Вчера и сегодня люди выкладывали и выкладывают фото и видео затопленных улиц. Что происходит на городских дорогах и во дворах, смотрите в нашей хронике.