С капельницей и антибиотиками: в каком состоянии находится пёс, расстрелянный под Ярославлем

Пса бросились спасать посторонние люди. Раненое животное отвезли в клинику, где выяснилось, что жизненно важные органы не задеты, но собака потеряла много крови. К счастью, сейчас пёс Рам медленно пошёл на поправку.

Прошло несколько дней после жестокого случая : под Ярославлем ради забавы выстрелили в пса. Истекая кровью, собака доползла домой к хозяину Петру Чернову в деревне Черкасихи. Мужчина опубликовал пост в соцсетях, рассказав о случившемся и о том, что не знает, как действовать: у собаки не останавливалось кровотечение.

— Он уже кушает сам. Лечимся, мне как-то впервые всё это: ставить капельницы, делать уколы, — рассказывает Пётр Чернов. — Пуля отрикошетила по лопатке, из-за этого будет дольше заживать, нежели порванные мышцы и сухожилия, которые сшили. Передвигается Рам на трёх лапах, на четырёх только может стоять.

Несмотря на большую поддержку от ярославцев, многие осуждали хозяина собаки, который искал помощь в соцсетях в тот момент, когда пёс истекал кровью.

— К ветеринару! Ему что важнее: жизнь пса или в интернетах рассказать про то, что «жизнь — боль»? Извините, покоробило чудовищно просто, — высказалась Елена Гусева.

— Разве ж это несчастье? Несчастье, это когда волосы на себе рвут, потому что выпустили, и делают все возможное, чтобы спасти друга! А тут очередной хозяин, для которого собака — расходный материал. В клинику он не может её отвезти — не имеет ни средств, ни возможности. Зато сидеть на фейсбуке и отвечать всем есть и время, и желание, и возможность. Пока собака кровью истекает. Таким нелюдям и черепашку доверить нельзя, — высказался анонимный пользователь.