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Город

«Избавимся от потери времени»: мэр Ярославля решил отдать ямочный ремонт дорог своим людям

Чиновник рассказал о своей идее по телевидению

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Мэр хочет создать МУП по ямочному ремонту дорог

Мэр хочет создать МУП по ямочному ремонту дорог

Мэр Ярославля решил кардинально поменять подход к вопросу ямочного ремонта дорог в городе. Он заявил, что в следующем году откроется специальное муниципальное предприятие, которое будет заниматься этим делом.

— Это наши сотрудники, это наше муниципальное предприятие, — объяснил в эфире «Городского телеканала» мэр Владимир Волков. — Избавимся от потери времени и уговоров подрядных организаций делать свою работу, за которую получают деньги, которые выиграли, но ничего не делают. Поэтому на следующий год мы меняем подход и систему ремонта ямочного в городе.

Вероятно, мэр решил взять своих людей после неудачного розыгрыша контракта на ямочный ремонт в этом году. Его выиграла фирма «Ольга», руководство которой сразу заявило, что ничего обещать не может. Также стало известно, что ранее фирма никогда подобными работами не занималась. Ну а после «Ольга» и вовсе отказалась от контракта.

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КОММЕНТАРИИ (8)

Сергей
3 ноя 2019 в 12:09

А как собираются обходить ФЗ. Обьявят как в Переславль-Залесском ЧП и заключат контракт без аукциона?

Гость
3 ноя 2019 в 09:55

При должном уровне контроля и прозрачности финансовых потоков - вполне здравая идея.

Гость
3 ноя 2019 в 09:29

Родня у миронова и волкова большая, народных денег в бюджете полно. Ям ещё больше. Все сходится