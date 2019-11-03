«Избавимся от потери времени»: мэр Ярославля решил отдать ямочный ремонт дорог своим людям

Мэр Ярославля решил кардинально поменять подход к вопросу ямочного ремонта дорог в городе. Он заявил, что в следующем году откроется специальное муниципальное предприятие, которое будет заниматься этим делом.



— Это наши сотрудники, это наше муниципальное предприятие, — объяснил в эфире «Городского телеканала» мэр Владимир Волков. — Избавимся от потери времени и уговоров подрядных организаций делать свою работу, за которую получают деньги, которые выиграли, но ничего не делают. Поэтому на следующий год мы меняем подход и систему ремонта ямочного в городе.

