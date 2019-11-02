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Как в Подмосковье: Минстрой назвал индекс качества городской среды в Ярославле

Составлен большой список благополучных и неблагополучных городов

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Энергично идем к благополучной жизни

Энергично идем к благополучной жизни

Минстрой России обнародовал первый в стране индекс качества городской среды.

— Работа в этом направлении велась с 2016 года. Специалисты опирались на международный опыт мониторинга состояния городов, изучив свыше 150 систем оценок в контексте актуальных проблем российских городов. Выделено более 200 показателей, которые могут быть использованы и в России, — рассказали в министерстве.

На что влияет такой индекс? Как уточняют в министерстве, исходя из показателей будет определяться размер финансирования регионов.

Специалисты, составившие список, уточнили — это не рейтинг. Но все города собрали по группам (исход из размера города и климатических условий).

Ярославль в своей группе (крупные города до 1 миллиона жителей) показывает индекс качества 208 (максимум баллов, которые можно было набрать — 360). Рядом с нами — Краснодар, Ставрополь и два подмосковных города — Балашиха и Химки. 


Больше половины от максимального количества баллов Ярославль набрал по пунктам:

  • жилье и прилегающие пространства;
  • улично-дорожная сеть;
  • общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства;
  • социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства;
  • общегородское пространство.

А вот провал лишь в части озеленения города.

В число благополучных с точки зрения качества городской среды попали также Рыбинск, Углич, Мышкин, Ростов. На нижних строках списка в своей группе — Пошехонье.

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КОММЕНТАРИИ (9)

гость
2 ноя 2019 в 19:40

очередной пустой треп от презренного режима. власть глуха к проблемам народа, только власть, деньги, сытая жизнь больше нечего ненужно чиновникам. соловьев и дальше поет что в украине ещё хуже.

Гость
2 ноя 2019 в 20:55

А я то все думаю, что же мне в Ярославле нравится больше всего? Ну точно, это же улично-дорожная сеть! Очень нравится, и женщина на фото тоже нравится, как она парит над лужей.

Ростовец
2 ноя 2019 в 20:21

Ростов в списке благополучных городов? Да вы издеваетесь!