Как в Подмосковье: Минстрой назвал индекс качества городской среды в Ярославле

На что влияет такой индекс? Как уточняют в министерстве, исходя из показателей будет определяться размер финансирования регионов.

— Работа в этом направлении велась с 2016 года. Специалисты опирались на международный опыт мониторинга состояния городов, изучив свыше 150 систем оценок в контексте актуальных проблем российских городов. Выделено более 200 показателей, которые могут быть использованы и в России, — рассказали в министерстве.

Минстрой России обнародовал первый в стране индекс качества городской среды.

Специалисты, составившие список, уточнили — это не рейтинг. Но все города собрали по группам (исход из размера города и климатических условий).

Ярославль в своей группе (крупные города до 1 миллиона жителей) показывает индекс качества 208 (максимум баллов, которые можно было набрать — 360). Рядом с нами — Краснодар, Ставрополь и два подмосковных города — Балашиха и Химки.





Больше половины от максимального количества баллов Ярославль набрал по пунктам:



жилье и прилегающие пространства;



улично-дорожная сеть;



общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства;



социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства;



общегородское пространство.



А вот провал лишь в части озеленения города.

В число благополучных с точки зрения качества городской среды попали также Рыбинск, Углич, Мышкин, Ростов. На нижних строках списка в своей группе — Пошехонье.