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«Для удобства жителей»: в Ярославле отремонтировали мост через канаву

Это был единственный путь от домов к остановке

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Мост теперь с перилами. Стало удобно, говорят

Мост теперь с перилами. Стало удобно, говорят

— Было очень неудобно и небезопасно, — цитирует слова жителей Дзержинского района мэрия Ярославля в сообщении о ремонте двух мостов через водоотводные канавы в Брагино. По этим мостикам только и могли местные ходить от домов к остановкам.

Такие мосты есть у канав на Ленинградском проспекте и около остановки «Мостоотряд». В мэрии пишут: к мэру обратились местные жители, просили ремонт мостов. И вот ремонт случился.

― В первую очередь, это сделано для безопасности и удобства жителей. В течение всего времени мы пытались поддерживать мост в надлежащем состоянии, подваривали, но с годами он пришёл в негодность, ― рассказал замглавы администрации Дзержинского района Сергей Карханов.

У моста на «Мостоотряде» не было боковых ограждений, железные листы были частично оторваны. Теперь заменили перила, сделали новый настил.

― Конечно, хорошо, что мост отремонтировали, ― приводит слова местного жителя Евгения Афанасьева пресс-служба мэрии.
Подлатали и второй мост, у 88-го дома по проспекту. 


В мэрии уточняют, что жители выразили огромную благодарность. 

В мэрии говорят, жители просили починить мост

В мэрии говорят, жители просили починить мост

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КОММЕНТАРИИ (9)

Гость
2 ноя 2019 в 08:51

На перила было выделено 2 миллиарда )))

гость
2 ноя 2019 в 09:15

Без концерта, митинга и перерезания ленточки- не считается.

Гость
2 ноя 2019 в 08:58

Это не должно быть новостью, если это новость, то мы достигли дна!