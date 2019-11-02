«Для удобства жителей»: в Ярославле отремонтировали мост через канаву

— Было очень неудобно и небезопасно, — цитирует слова жителей Дзержинского района мэрия Ярославля в сообщении о ремонте двух мостов через водоотводные канавы в Брагино. По этим мостикам только и могли местные ходить от домов к остановкам.

Такие мосты есть у канав на Ленинградском проспекте и около остановки «Мостоотряд». В мэрии пишут: к мэру обратились местные жители, просили ремонт мостов. И вот ремонт случился.

― В первую очередь, это сделано для безопасности и удобства жителей. В течение всего времени мы пытались поддерживать мост в надлежащем состоянии, подваривали, но с годами он пришёл в негодность, ― рассказал замглавы администрации Дзержинского района Сергей Карханов.



У моста на «Мостоотряде» не было боковых ограждений, железные листы были частично оторваны. Теперь заменили перила, сделали новый настил.



― Конечно, хорошо, что мост отремонтировали, ― приводит слова местного жителя Евгения Афанасьева пресс-служба мэрии.

Подлатали и второй мост, у 88-го дома по проспекту.