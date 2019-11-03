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Дал отпор преступнику: в Ярославле наградили 17-летнего подростка, защитившего женщину от грабителя

Молодой человек заступился за женщину и задержал преступника

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Подросток, рискуя жизнью, спас женщину от преступника&nbsp;

Подросток, рискуя жизнью, спас женщину от преступника 

В Ярославле наградили 17-летнего Алексея Дроздова медалью российского Союза спасателей за мужество. Ее вручили подростку за то, что он, рискуя жизнью, спас женщину.

В феврале мужчина ударил по голове 34-летнюю женщину и попытался вырвать у неё из рук сумочку. В это время мимо проходил Алексей, он услышал женский крик. Подросток оттолкнул от женщины преступника. Когда тот попытался убежать, Алексей догнал его и повалил на землю. Он продержал преступника до приезда полиции.

Алексей учится в колледже, а после хочет поступить в Академию МВД. За мужество следственное управление Следственного комитета России объявило Алексею благодарность, а его родителям благодарность за воспитание сына, настоящего гражданина и патриота.

— Большая гордость за нашу молодежь, и поступок Алексея, без сомнения, достоин уважения. Это заслуга в первую очередь родителей и правильного воспитания, — поделился Игорь Каграманян, сенатор от Ярославской области.

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КОММЕНТАРИИ (1)

местный
3 ноя 2019 в 07:28

академия мвд,сколько таких без медалек историй и без академий