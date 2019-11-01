В Переславле-Залесском озеленяют сугробы дорогой травой

Растения привезли в Переславль-Залесский для высадки на Народной площади Фото: Наталья Власова

В Переславле-Залесском готовят к озеленению Народную площадь в центре города. Вчера туда привезли дорогостоящие растения в горшках. В том числе травянистые. И поставили в снег.

— Зачем нам столько дорогих экзотических травянистых растений? — недоумевает член общественной комиссии Наталья Власова. — На площади и так много вполне приличной травы, а на берегу реки Трубеж своя сложившаяся экосистема. Там под деревьями растёт трава, мелкие цветы. Да и сажать их, мне кажется, уже поздновато. Или надо ждать погодного «окна», или уже переносить посадку на следующий год. Однако вчера, проходя по площади, я увидела, что растения выгружают прямо в снег. Ночь они провели прямо на земле, их даже не укрыли. Жалко растения. Я очень сомневаюсь, что эти несчастные растения смогут прижиться.



Общественники из Переславля-Залесского уверены, что дорогие растения не выживут при высадке в таких условиях Фото: Наталья Власова

Но власти и подрядчик менять планы по озеленению из-за какого-то снега не намерены. Говорят, что всё у них под контролем. Тем более что и сроки поджимают — объект надо сдать к 1 декабря.

— За качество работ отвечает подрядчик, поэтому он следит, чтобы всё было сделано по правилам, — сообщили в пресс-службе администрации городского округа Переславль-Залесский. — Мы как заказчик через месяц не примем работы, если растения умрут, а соответственно, не оплатим их. Кроме того, на работы подрядчик даёт четыре года, поэтому и дальше ему придётся заменять растения, если они будут не приживаться из-за некачественной высадки.



В администрации городского округа считают, что подрядчик знает толк в том, что делает Фото: Наталья Власова

В центре Переславля-Залесского сейчас облагораживают территорию. Планируется, что здесь будет большая парковая зона с освещением, лавочками, урнами, беседкой, деревянным настилом у реки и так далее. Большое внимание в проекте уделено именно озеленению. Многие растения, которые здесь высаживают, стоят довольно дорого. За тем, что творится на Народной площади, можно в любое время наблюдать в режиме онлайн.

