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Ярославский художник разрисовал подъезды многоэтажек: где смотреть картины

Разглядываем его последнюю работу

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С наступлением холодов Саулюс прекращает рисовать на стенах&nbsp;

С наступлением холодов Саулюс прекращает рисовать на стенах 

Ярославский художник Саулюс Гуделевичюс, прославившийся своими работами даже в Европе, разрисовал стены жилого дома в городе. И всем понравилось. Его последней работой стали большие картины по мотивам мультфильма «Тайны третьей планеты», которые он изобразил на торце подъезда жилого дома на улице Пашуковской в Дзержинском районе.

На художника вышли сами жители вместе с управляющей компанией, нашли спонсора и заказали рисунки у каждого подъезда дома.

— Проходили собрания, собирали подписи, спрашивали каждую квартиру, какой мультфильм рисовать у каждого подъезда, — рассказывает Саулюс. — Решили сделать красоту для себя и прохожих. В этом году это последняя работа, потому что наступили холода. С акриловыми красками не работают при температуре ниже минус пяти. 

Это вход в подъезд

Это вход в подъезд

Это уже не первая работа с подъездами у художника, мы писали ранее, где ещё он разрисовал подъезды.

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КОММЕНТАРИИ (2)

гость
1 ноя 2019 в 15:30

Почему не привлекают этого художника к оформлению детских парков, включая тот же Юбилейный?

Гость
1 ноя 2019 в 15:27

Очень круто!! Художник, ты супер!

Гость
1 ноя 2019 в 14:26

Здорово! Очень красиво!, спасибо художнику!