Ярославский художник разрисовал подъезды многоэтажек: где смотреть картины

Ярославский художник Саулюс Гуделевичюс, прославившийся своими работами даже в Европе, разрисовал стены жилого дома в городе. И всем понравилось. Его последней работой стали большие картины по мотивам мультфильма «Тайны третьей планеты», которые он изобразил на торце подъезда жилого дома на улице Пашуковской в Дзержинском районе.

На художника вышли сами жители вместе с управляющей компанией, нашли спонсора и заказали рисунки у каждого подъезда дома.

— Проходили собрания, собирали подписи, спрашивали каждую квартиру, какой мультфильм рисовать у каждого подъезда, — рассказывает Саулюс. — Решили сделать красоту для себя и прохожих. В этом году это последняя работа, потому что наступили холода. С акриловыми красками не работают при температуре ниже минус пяти.