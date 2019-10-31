Мэр Рыбинска проиграл суд журналисту: комментарии обеих сторон

— В удовлетворении иска Денису Добрякову к информационному сайту «Рыбинск Online» и его главному редактору Юрию Мельникову было отказано, — сообщила официальный представитель суда Ольга Козлова.

В Ярославской области прошёл суд по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации главы города Рыбинска Дениса Добрякова к местным журналистам. Чиновник посчитал, что издание «Рыбинск Online» в заметке про увольнение первого замдиректора департамента ЖКХ Олеси Минеевой исказило факты. За это градоначальник хотел взыскать с новостного портала 30 тысяч рублей.

Глава Рыбинска таким решением суда остался недоволен. Говорит, что намерен защищать свои честь, достоинство и деловую репутацию дальше.



— Я считаю, что судья вынесла формальное решение, — рассказал изданию 76.RU Денис Добряков. — Мы будем подавать апелляцию. Когда получим на руки решение суда с резолютивной частью, будем решать вопрос дальше — возможно, подадим жалобу на действия судьи.



Оправданный ответчик, естественно, решением суда остался доволен. Он считает, что в этой ситуации был не прав градоначальник.



— В публикации действительно была неточность, — признался главный редактор «Рыбинск Online» Юрий Мельников. — Но эту информацию озвучила директор департамента финансов администрации Рыбинска. Если бы на тот момент власти озвучили верную информацию, то и заметка была бы другая. Уверен, что ещё интереснее. Мэру в таких случаях нужно не иски писать, а подключать пресс-службу и уточнять информацию, чтобы внести ясность.



Иск в суд чиновник написал после того, как на сайте «Рыбинск Online» появилась заметка «Бюджет для двоих». В публикации было сказано, что глава Рыбинска проигнорировал норму трудового законодательства о переводе на другую работу, уволив с должности заместителя директора ЖКХ Олесю Минееву с присуждением ей компенсации в размере 328 тысяч 200 рублей (в итоге выяснилось, что Минеева не получила таких выплат), а после этого сразу же принял её на должность директора этого департамента. Денис Добряков указал, что непосредственные работодатели у директора и замдиректора департамента ЖКХ разные, а значит, в этом случае нельзя применять норму Трудового кодекса России о переводе на другую работу.

