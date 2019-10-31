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«Безынициативные»: власти придумали, как стимулировать ленивых ярославцев

Кто может получить премию от мэрии за проявление гражданской позиции

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Депутаты и чиновники решили стимулировать ярославцев&nbsp;

Депутаты и чиновники решили стимулировать ярославцев 

На заседании муниципалитета Ярославля депутаты вместе с чиновниками обсудили активность ярославцев. В частности, речь шла о проявлении гражданской позиции, участии в жизни общества. К этому относятся не только походы на выборы, но и локальные собрания жителей домов, голосования на публичных обсуждениях и слушаниях и так далее. Ярославцы в этом деле не особо активны, поэтому мэрия предложила награждать тех, кто отличится.

— Мы видим, что жители не проявляют гражданскую позицию. Инициативность населения Ярославля очень низкая, — говорит депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин. — Я предлагаю поддержать это решение, чтобы стимулировать жителей быть более активными. 

Речь идёт о том, что сотня активистов, общественников получит денежные стимулы от мэрии Ярославля: 50 человек могут рассчитывать на премии по 5000 рублей, 30 премий по 10 000 рублей и ещё 20 премий по 15 000 рублей. В числе таких могут оказаться председатели советов домов, старосты и просто активисты, участвующие в общественных советах, комитетах и так далее. 

— Будет создана комиссия, которая будет оценивать работу жителей. Первые награждения проведём уже по итогам этого года. 

Например, в Ярославле заметно движение дорожных активистов, которые следят за ситуацией с ремонтом дорог. На днях они раскритиковали власти за укладку асфальта в снег. Нередко ярославские чиновники прислушиваются к замечаниям общественников. 

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мэриягражданская позиция

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    гость
    31 окт 2019 в 12:11

    Житель города Ярославля может выбрать депутата муниципалитета, депутата областной думы, депутата госдумы, Губернатора, Президента.Только мэра города выбрать не может.Вот и весь сказ про гражданское общество.

    нет справедливости
    31 окт 2019 в 12:09

    а денежные стимулы, стесняюсь спросить, за чей счет? Олежка Ненилин и ему подомные согласятся на сокращение размера з/платы? Из этих средств пройдет стимуляция?

    чиновники без головы
    31 окт 2019 в 14:11

    а безИнициативных Чинуш БУДУТ РУПЛЁМ НАКАЗЫВАТЬ? а то глядя на мера и мери-ю(( гнать поганой метлой !!!