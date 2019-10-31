«Безынициативные»: власти придумали, как стимулировать ленивых ярославцев

На заседании муниципалитета Ярославля депутаты вместе с чиновниками обсудили активность ярославцев. В частности, речь шла о проявлении гражданской позиции, участии в жизни общества. К этому относятся не только походы на выборы, но и локальные собрания жителей домов, голосования на публичных обсуждениях и слушаниях и так далее. Ярославцы в этом деле не особо активны, поэтому мэрия предложила награждать тех, кто отличится.

— Мы видим, что жители не проявляют гражданскую позицию. Инициативность населения Ярославля очень низкая, — говорит депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин. — Я предлагаю поддержать это решение, чтобы стимулировать жителей быть более активными.