«Безынициативные»: власти придумали, как стимулировать ленивых ярославцев

На заседании муниципалитета Ярославля депутаты вместе с чиновниками обсудили активность ярославцев. В частности, речь шла о проявлении гражданской позиции, участии в жизни общества. К этому относятся не только походы на выборы, но и локальные собрания жителей домов, голосования на публичных обсуждениях и слушаниях и так далее. Ярославцы в этом деле не особо активны, поэтому мэрия предложила награждать тех, кто отличится.
— Мы видим, что жители не проявляют гражданскую позицию. Инициативность населения Ярославля очень низкая, — говорит депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин. — Я предлагаю поддержать это решение, чтобы стимулировать жителей быть более активными.
Речь идёт о том, что сотня активистов, общественников получит денежные стимулы от мэрии Ярославля: 50 человек могут рассчитывать на премии по 5000 рублей, 30 премий по
— Будет создана комиссия, которая будет оценивать работу жителей. Первые награждения проведём уже по итогам этого года.
Например, в Ярославле заметно движение дорожных активистов, которые следят за ситуацией с ремонтом дорог. На днях они раскритиковали власти за укладку асфальта в снег. Нередко ярославские чиновники прислушиваются к замечаниям общественников.