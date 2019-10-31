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«Пик выйдет на следующей неделе»: синоптики сообщили об изменениях погоды в начале ноября

В Ярославле всё начнёт меняться уже сегодня

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Скоро в Ярославле станет заметно теплее

Скоро в Ярославле станет заметно теплее

Арктическое похолодание привело в Ярославле к транспортному коллапсу: на дорогах образовались пробки и выросло число аварий. Из-за гололедицы уже 50 человек попали в больницы. Многие оказались не готовы к столь резкому приходу зимы.

Скоро погода в центральных регионах России изменится — станет заметно теплее.

— Уже сегодня атлантические воздушные массы начнут теснить арктический холод с северо-запада России, — сообщили специалисты центра погоды «Фобос». — В центре страны также уже начинает меняться погода — потепление сумеет добраться к выходным, а на пик выйдет на следующей неделе.

1 и 2 ноября ожидается пасмурная погода, небольшой снег, сильный туман; ночью и днём 0... -2 °C, ветер юго-западный, умеренный.

3 ноября в течение суток ожидается пасмурная погода, небольшой снег, сильный туман; ночью и днём +1... +3 °C, ветер южный, сильный, порывы до 13 м/с.

4 ноября ожидается пасмурная погода, небольшой дождь; ночью и днём +3... +5 °C, ветер южный, умеренный.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    чиновники без головы
    31 окт 2019 в 11:32

    чёрт бы по брал бы мерию. везде скользско тротуары не обрабатывают. тьфу.

    Гостья
    31 окт 2019 в 16:28

    А наши чинушки каждый год клятвенно обещают что в следующий сезон уборка города будет идеальной и приходит зима и все повторяется.

    Гость
    31 окт 2019 в 11:28

    Статьи про погоду, как низкоинтеллектуальные рассуждения женщин преклонного возраста, сидящих на лавочке у подъезда.