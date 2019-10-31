«Пик выйдет на следующей неделе»: синоптики сообщили об изменениях погоды в начале ноября

Арктическое похолодание привело в Ярославле к транспортному коллапсу: на дорогах образовались пробки и выросло число аварий. Из-за гололедицы уже 50 человек попали в больницы. Многие оказались не готовы к столь резкому приходу зимы.
Скоро погода в центральных регионах России изменится — станет заметно теплее.
— Уже сегодня атлантические воздушные массы начнут теснить арктический холод с северо-запада России, — сообщили специалисты центра погоды «Фобос». — В центре страны также уже начинает меняться погода — потепление сумеет добраться к выходным, а на пик выйдет на следующей неделе.
1 и 2 ноября ожидается пасмурная погода, небольшой снег, сильный туман; ночью и днём
3 ноября в течение суток ожидается пасмурная погода, небольшой снег, сильный туман; ночью и днём
4 ноября ожидается пасмурная погода, небольшой дождь; ночью и днём