Рыбинску подарили морозоустойчивую рампу для скейта за 25 миллионов. Но зимой она работать не будет

Эта скейт-площадка за 25 миллионов рублей досталась Рыбинску в подарок Фото: Олег Леонтьев

В Рыбинске открыли рампу для скейтеров, роллеров, бээмиксеров и самокатеров. И закатили по этому случаю праздник. Возле новенькой скейт-площадки поставили сцену, натянули красную ленточку для перерезания, дали микрофон чиновникам разных мастей и выпустили на мороз певцов и танцевальные коллективы.

Дорогой подарочек



Торжественный праздник устроили в честь открытия рампы: скейтеры и самокатеры смотрели на это Фото: администрация Рыбинска

— Неожиданно наступила зима, но здесь — совершенно летняя атмосфера, — заявил на открытии и. о. директора «Фонда поддержки олимпийцев России» Александр Катышев.

Катышеву дали слово неслучайно. Эта площадка — подарок от «Фонда поддержки олимпийцев России». Причём довольной дорогой — на скейт-площадку потратили 25 миллионов рублей. Людям объяснили, что она стоит так много, потому что в её покрытии использованы только специальные материалы.



— Сверху лежит специальное пластиковое покрытие, которое в принципе нескользящее, — сказал директор департамента физической культуры, спорта и молодёжной политики Рыбинска Олег Кондратенко. — В реакцию с водой не вступает: не гниёт, не трескается от мороза, морозоустойчивое. Там положено у нас три слоя. Нижний базовый слой — простая фанера, сверху бакелитовая фанера специальная, с третьим слоем лежит этот пластик чёрного цвета.

Закрыть до весны



Представитель «Фонда поддержки олимпийцев России» презентовал дорогостоящий подарок Видео: Олег Леонтьев

Скейтеры, роллеры, бээмиксеры и самокатеры облепили рампу ещё до торжеств в честь открытия. Но тут прилетела новость — скоро рампу закроют до весны. Мол, катание на скейте и самокате в мороз не предусмотрено.

— Пользоваться зимой этой площадкой травмоопасно, — добавил Олег Кондратенко. — Зимой обслуживать площадку никто не будет, поэтому она будет в снегу.

Но доступ к рампе останется, власти пообещали, что заколачивать досками или застраивать заборами её не будут.

— Дети стали ленивые: выпросят у родителей денег на самокат и катаются туда-сюда по благоустроенному парку, — поделился мнением бээмиксер со стажем Игорь Воронин. — Мы, когда были помоложе, приходили к рампе, сами её расчищали от снега и катались. И сейчас можно делать точно так же.



Но власти всё же не рекомендуют так делать. Особенно тем, кто не подготовлен.

Отличное решение, но странная сумма



В другом районе Рыбинска уже есть скейт-площадка. Но она не такая крутая и закрыта на ремонт Фото: Олег Леонтьев

В социальных сетях жители Рыбинска обсуждают стоимость подаренной скейт-площадки. Люди делятся ссылками, как за меньшие суммы в Москве и заграничных городах строят крытые скейт-площадки, которые без проблем могут работать круглый год.

— Это убожество, а не скейт-площадка, — написал в паблике рыбинской «Черёмухи» Андрей Максимов. — Выглядит миллиона на два, не больше.

— Стоимость этой площадки немного вводит в ступор, — согласился урбанист Максим Рябков. — Было бы неплохо, если бы кто-нибудь нормально разъяснил, из каких затрат складывается такая сумма.

А вот чиновники уверены, что 25 миллионов для такой скейт-площадки — сумма вполне нормальная. И благодарны фонду за такой подарок.

— Есть «Жигули», а есть «Мерседес»: и то, и другое — автомобиль, но разница между ними есть, — возразил Олег Кондратенко. — То же самое и здесь. Не хочу даже обсуждать эту тему.