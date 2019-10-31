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Рыбинску подарили морозоустойчивую рампу для скейта за 25 миллионов. Но зимой она работать не будет

В Ярославской области люди обсуждают соотношение цены и качества этой спортивной площадки

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Эта скейт-площадка за 25 миллионов рублей досталась Рыбинску в подарок

Эта скейт-площадка за 25 миллионов рублей досталась Рыбинску в подарок

В Рыбинске открыли рампу для скейтеров, роллеров, бээмиксеров и самокатеров. И закатили по этому случаю праздник. Возле новенькой скейт-площадки поставили сцену, натянули красную ленточку для перерезания, дали микрофон чиновникам разных мастей и выпустили на мороз певцов и танцевальные коллективы.

Дорогой подарочек

Торжественный праздник устроили в честь открытия рампы:&nbsp;скейтеры и самокатеры смотрели на это

Торжественный праздник устроили в честь открытия рампы: скейтеры и самокатеры смотрели на это

— Неожиданно наступила зима, но здесь — совершенно летняя атмосфера, — заявил на открытии и. о. директора «Фонда поддержки олимпийцев России» Александр Катышев.

Катышеву дали слово неслучайно. Эта площадка — подарок от «Фонда поддержки олимпийцев России». Причём довольной дорогой — на скейт-площадку потратили 25 миллионов рублей. Людям объяснили, что она стоит так много, потому что в её покрытии использованы только специальные материалы.

— Сверху лежит специальное пластиковое покрытие, которое в принципе нескользящее, — сказал директор департамента физической культуры, спорта и молодёжной политики Рыбинска Олег Кондратенко. — В реакцию с водой не вступает: не гниёт, не трескается от мороза, морозоустойчивое. Там положено у нас три слоя. Нижний базовый слой — простая фанера, сверху бакелитовая фанера специальная, с третьим слоем лежит этот пластик чёрного цвета.

Закрыть до весны

Представитель «Фонда поддержки олимпийцев России» презентовал дорогостоящий подарок

Скейтеры, роллеры, бээмиксеры и самокатеры облепили рампу ещё до торжеств в честь открытия. Но тут прилетела новость — скоро рампу закроют до весны. Мол, катание на скейте и самокате в мороз не предусмотрено.

— Пользоваться зимой этой площадкой травмоопасно, — добавил Олег Кондратенко. — Зимой обслуживать площадку никто не будет, поэтому она будет в снегу.

Но доступ к рампе останется, власти пообещали, что заколачивать досками или застраивать заборами её не будут.

— Дети стали ленивые: выпросят у родителей денег на самокат и катаются туда-сюда по благоустроенному парку, — поделился мнением бээмиксер со стажем Игорь Воронин. — Мы, когда были помоложе, приходили к рампе, сами её расчищали от снега и катались. И сейчас можно делать точно так же.

Но власти всё же не рекомендуют так делать. Особенно тем, кто не подготовлен.

Отличное решение, но странная сумма

В другом районе Рыбинска уже есть скейт-площадка. Но она не такая крутая и закрыта на ремонт

В другом районе Рыбинска уже есть скейт-площадка. Но она не такая крутая и закрыта на ремонт

В социальных сетях жители Рыбинска обсуждают стоимость подаренной скейт-площадки. Люди делятся ссылками, как за меньшие суммы в Москве и заграничных городах строят крытые скейт-площадки, которые без проблем могут работать круглый год.

— Это убожество, а не скейт-площадка, — написал в паблике рыбинской «Черёмухи» Андрей Максимов. — Выглядит миллиона на два, не больше.

— Стоимость этой площадки немного вводит в ступор, — согласился урбанист Максим Рябков. — Было бы неплохо, если бы кто-нибудь нормально разъяснил, из каких затрат складывается такая сумма.

А вот чиновники уверены, что 25 миллионов для такой скейт-площадки — сумма вполне нормальная. И благодарны фонду за такой подарок.

— Есть «Жигули», а есть «Мерседес»: и то, и другое — автомобиль, но разница между ними есть, — возразил Олег Кондратенко. — То же самое и здесь. Не хочу даже обсуждать эту тему.

Должны ли рыбинцы сказать спасибо за такой подарок?

Должны ли рыбинцы сказать спасибо за такой подарок?

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      КОММЕНТАРИИ (5)

      Эдуард
      31 окт 2019 в 16:26

      Как однако легко можно списать из фонда 25 млн рублей. Одним росчерком пера вывели денежки вот под это. Ужас. Воровство всюду.

      гость
      31 окт 2019 в 16:22

      Теперь осталось накопить на что-то вроде тепличной карбонатной крыши над этим, хоть тепла, конечно, и не будет, зато кататься можно станет и зимой и в дождик.

      Старый Хрыч
      31 окт 2019 в 16:08

      400 рублей примерно стоит столько это покрытие (мозаик ) в интернете квадратный метр ,если предположить размеры рампы 30 метров на 10 метров -это примерно 300 квадратных метров -то цена около 120 тысяч рублей. даже если увеличить размеры площадки вдвое -то 240 тысяч рублей. Хотя можно покрытие и за 350 рублей купить погонный метр. Тут стоимость завышена скорее в сотни раз. Если бы мне давали такие подряды-да по всей стране, то возглавил бы списки ФОРБС через год. Вот так у нас становятся миллиардерами приближенный к башням.