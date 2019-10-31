Ярославским бюджетникам докинут денег к зарплатам: кого это коснётся

В мэрии подготовили проект о стимулирующих выплатах, в котором предлагается доплачивать не больше 1965 рублей работникам учреждений культуры Ярославля и не более 2205 рублей работникам муниципальных учреждений дополнительного образования.

Власти Ярославля задумались об исполнении майских указов президента Владимира Путина, которые он отдал ещё в 2012 году с указанием, какие изменения должны произойти до 2020 года. В Ярославле вспомнили о повышении зарплат работникам бюджетной сферы, в частности, в учреждениях культуры (школах искусств, музыкальных школах, Дворцах культуры).

Есть один нюанс: выплаты предполагаются на этот год, но от него осталось всего два месяца.

— Размер этих выплат предлагают установить только на трёхмесячный период. А факт того, что работники должны получать выплаты, этот документ предлагает установить на целый 2019 год, — разбирает документ юрист Сети городских порталов Тимур Валияров.

Сам документ о выплатах на этот год обсуждали только на последнем заседании муниципалитета в октябре.

Недавно в муниципалитете приняли решение добавить к пенсиям чиновников за выслугу лет.