31 октября четверг
СЕЙЧАС -4°С
usd 63.87
eur 71.01

Темы

СЕЙЧАС -4°С
usd 63.87
eur 71.01

Все новости

Все новости
Город

Ярославским бюджетникам докинут денег к зарплатам: кого это коснётся

Чиновники пытаются успеть исполнить майские указы Владимира Путина

Поделиться

927
1 Обсудить
Работникам Домов культуры решили добавить чуть-чуть к зарплатам

Работникам Домов культуры решили добавить чуть-чуть к зарплатам

Власти Ярославля задумались об исполнении майских указов президента Владимира Путина, которые он отдал ещё в 2012 году с указанием, какие изменения должны произойти до 2020 года. В Ярославле вспомнили о повышении зарплат работникам бюджетной сферы, в частности, в учреждениях культуры (школах искусств, музыкальных школах, Дворцах культуры). 

В мэрии подготовили проект о стимулирующих выплатах, в котором предлагается доплачивать не больше 1965 рублей работникам учреждений культуры Ярославля и не более 2205 рублей работникам муниципальных учреждений дополнительного образования. 

Есть один нюанс: выплаты предполагаются на этот год, но от него осталось всего два месяца. 

— Размер этих выплат предлагают установить только на трёхмесячный период. А факт того, что работники должны получать выплаты, этот документ предлагает установить на целый 2019 год, — разбирает документ юрист Сети городских порталов Тимур Валияров. 

Сам документ о выплатах на этот год обсуждали только на последнем заседании муниципалитета в октябре. 

Недавно в муниципалитете приняли решение добавить к пенсиям чиновников за выслугу лет

ТЕКСТ

ТЕГИ

зарплаты учителеймайские указы

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    31 окт 2019 в 17:03

    2000 р , позор