В центре города женщина выкопала цветы с клумбы: как отреагировали ярославцы

Мужчина разместил пост в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте», где написал, что весной в этом парке высадили многолетние цветы. Однако реакция у подписчиков оказалась неоднозначной. Многие ярославцы вступились за женщину.

— Буквально пять минут назад прошла девушка и сделала замечание, — рассказывал мужчина, — на что эта женщина ответила матерными словами.

В Ярославле в парке Мира, который находится на пересечении улиц Свободы, проспекта Ленина и Городского вала, женщина средь бела дня выкапывала цветы. Плохая погода не остановила ярославну. Она взяла с собой пакеты и небольшую лопату и пошла к клумбе.

— Ты бы ей тогда денег подкинул, чтобы она купила цветы. Неизвестно, что самого ждёт! — написала Жанна.



— Они каждый год сажают новые, поэтому никакого криминала. Даже за лето меняют несколько раз, — оставила комментарий Наталия Кубасова.



Нашлись и те, кто все же осудил женщину и ее заступников.



— Отсутствие денег не говорит о том, что надо воровать цветы! Воспитанные люди такого не сделают! Это из разряда «ещё насажают, а мне нужнее». Люди ничего сейчас не боятся. А она, выходит, у всех нас ворует! Клумба для города сделана, — написала Оксана Макарова.



— И это не хулиганы-алкоголики, и не подростки, взрослая приличного вида женщина. Чем отличаются её действия от выброшенных в пруд скамеек в парке Победы? Такие люди воспитывают себе подобных, которые ничего плохого не видят в том, чтобы цветы в городском парке выкопать, залезть с ногами на скамейку, выкинуть скамейку в пруд, разбить вазон или урну, разбросать мусор. Себя воспитывать сложно, все безгрешные, — возмутилась Любовь Родионова.

