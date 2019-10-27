«Хорошо, что не в окна»: в Ярославле во дворе обрушилась крупная береза

Сегодня утром в одном из дворов Ярославля случилось ЧП: обрушилась крупная береза, которая в нем росла.

Дерево стояло рядом с зоной отдыха во дворе дома по улице Большие Полянки, 23, корпус 4.

— Хорошо, что не в окна, — написала Виктория Кузьмина.