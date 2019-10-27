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«Хорошо, что не в окна»: в Ярославле во дворе обрушилась крупная береза

Что делать, если и в вашем дворе стоят опасные деревья

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Сегодня утром в одном из дворов Ярославля случилось ЧП: обрушилась крупная береза, которая в нем росла. 

Дерево стояло рядом с зоной отдыха во дворе дома по улице Большие Полянки, 23, корпус 4.

— Хорошо, что не в окна, — написала Виктория Кузьмина. 

К счастью, дерево ничего не повредило&nbsp;

К счастью, дерево ничего не повредило 

В соцсетях шутят, что во двор можно приезжать за валежником. Однако ситуация не так забавна. Однажды в Кировском районе упавшее дерево смяло машину, после чего ярославец отсудил у мэрии за это деньги. Такой ситуации можно избежать, если знать, кто должен заниматься деревьями в вашем дворе. 

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Стас
    27 окт 2019 в 11:31

    "Обрушилась крупная береза которая в нем росла" ))))))))))