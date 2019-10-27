«Хорошо, что не в окна»: в Ярославле во дворе обрушилась крупная береза

Сегодня утром в одном из дворов Ярославля случилось ЧП: обрушилась крупная береза, которая в нем росла.
Дерево стояло рядом с зоной отдыха во дворе дома по улице Большие Полянки, 23, корпус 4.
— Хорошо, что не в окна, — написала Виктория Кузьмина.
В соцсетях шутят, что во двор можно приезжать за валежником. Однако ситуация не так забавна. Однажды в Кировском районе упавшее дерево смяло машину, после чего ярославец отсудил у мэрии за это деньги. Такой ситуации можно избежать, если знать, кто должен заниматься деревьями в вашем дворе.