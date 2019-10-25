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«Как слоник плещется»: водитель в Волге помыл экскаватор

Купание техники в Ярославской области сняли на видео

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Экскаватор плескался у берега

Экскаватор плескался у берега

Жители Тутаева сняли на видео, как водитель моет экскаватор в Волге.

— Пожалуй, данный ролик, а вернее водитель экскаватора, может смело претендовать на победу в номинации «Гений недели», — написал автор видео и выложил ролик в группе «Типичный Тутаев» в соцсети «ВКонтакте». — Водитель решил устроить водные процедуры для спецтехники прямо в Волге в городской черте между причалом для теплоходов и паромной переправой. И этого не шибко умного работника подрядчика, видимо, не волнует, что Волга не предназначена для помывки техники, а его деяние является преступлением. Очень хочется, чтобы тракториста, устроившего из Волги моечную станцию, и его работодателя наказали по всей строгости закона.

— Как слоник плещется, — написал в комментариях Стёпа Пятачков. Жители города говорят, что эта техника принадлежит компании, которая занимается реконструкцией набережной в Тутаеве, и просят разобраться в произошедшем.

— В связи с тем, что река Волга находится в ведении федерального надзора, материалы, опубликованные в социальных сетях с информацией о нарушениях природоохранного законодательства, направлены в Росприроднадзор для проведения проверки и принятия соответствующих мер, — цитирует директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрия Пенькова портал «Ярославский регион». 

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    25 окт 2019 в 21:23

    А чем трактор хуже плавающих судов?

    Гость
    25 окт 2019 в 20:28

    Штрафы нужно выписывать за такое.