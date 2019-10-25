«Как слоник плещется»: водитель в Волге помыл экскаватор

Жители Тутаева сняли на видео, как водитель моет экскаватор в Волге.



— Пожалуй, данный ролик, а вернее водитель экскаватора, может смело претендовать на победу в номинации «Гений недели», — написал автор видео и выложил ролик в группе «Типичный Тутаев» в соцсети «ВКонтакте». — Водитель решил устроить водные процедуры для спецтехники прямо в Волге в городской черте между причалом для теплоходов и паромной переправой. И этого не шибко умного работника подрядчика, видимо, не волнует, что Волга не предназначена для помывки техники, а его деяние является преступлением. Очень хочется, чтобы тракториста, устроившего из Волги моечную станцию, и его работодателя наказали по всей строгости закона.