25 октября пятница
СЕЙЧАС +7°С
usd 64.00
eur 71.12

Темы

СЕЙЧАС +7°С
usd 64.00
eur 71.12

Все новости

Все новости
Город

Ход конём: лучшим ярославским сувениром стала деревянная лошадь

Рассматриваем фигурку

Поделиться

374
Обсудить
Прообразом этой лошадки стал ярославский тяжеловоз

Прообразом этой лошадки стал ярославский тяжеловоз

На туристическом форуме Visit Russia показали 12 лучших работ мастеров из Ярославля, Переславля-Залесского, Суздаля, Шуи, Костромы, Владимира и Углича. Все они созданы участниками первой в России «Сraft лаборатории». Как ни странно, лучшим ярославским сувениром признали не очередного медведя, а расписанную вручную деревянную лошадку. Прообразом для «Ярославской лошадки» стала исчезающая местная порода тяжеловозов.

Деревянный конь стал лучшим ярославским сувениром

Деревянный конь стал лучшим ярославским сувениром

— Все проекты разные, самобытные, отражающие аутентичность и многообразие ремесел городов Золотого кольца России, — рассказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. — «Сraft лаборатория» призвана вывести их на новый уровень развития и поддержки.

Проекты должны были отразить особенности региона

Проекты должны были отразить особенности региона

Какие необычные сувениры можно увезти из Ярославля.

ТЕКСТ

ТЕГИ

сувенир

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (0)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!