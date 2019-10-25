Ход конём: лучшим ярославским сувениром стала деревянная лошадь

На туристическом форуме Visit Russia показали 12 лучших работ мастеров из Ярославля, Переславля-Залесского, Суздаля, Шуи, Костромы, Владимира и Углича. Все они созданы участниками первой в России «Сraft лаборатории». Как ни странно, лучшим ярославским сувениром признали не очередного медведя, а расписанную вручную деревянную лошадку. Прообразом для «Ярославской лошадки» стала исчезающая местная порода тяжеловозов.
— Все проекты разные, самобытные, отражающие аутентичность и многообразие ремесел городов Золотого кольца России, — рассказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. — «Сraft лаборатория» призвана вывести их на новый уровень развития и поддержки.
Какие необычные сувениры можно увезти из Ярославля.