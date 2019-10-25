Экстренное предупреждение МЧС: погода резко изменится

Спасатели предупреждают ярославцев о резкой смене погоды в начале следующей недели.
— В ночь на 28 октября ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — При этом температура понизится до отрицательных значений, усилится северо-западный ветер с порывами
Утром и ночью на дорогах возможна гололедица.
В МЧС сообщили, что из-за резкого похолодания и сильного ветра возможны чрезвычайные ситуации: обрыв линий связи, падение деревьев и слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов.
— Прогнозируется увеличение количества ДТП и затруднение в движении транспорта на автодорогах федерального и местного значения, — сказали в службе.
Пора уже переходить на зимнюю резину. Как правильно ездить в такую погоду, рассказал активист сообщества «Дороги Ярославля».
В начале октября на Ярославль обрушился снегопад. Ярославцы поделились снимками красоты, которую навела природа.