Экстренное предупреждение МЧС: погода резко изменится

Спасатели предупреждают ярославцев о резкой смене погоды в начале следующей недели.





— В ночь на 28 октября ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — При этом температура понизится до отрицательных значений, усилится северо-западный ветер с порывами 15–18 метров в секунду.



Утром и ночью на дорогах возможна гололедица.



В МЧС сообщили, что из-за резкого похолодания и сильного ветра возможны чрезвычайные ситуации: обрыв линий связи, падение деревьев и слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов.

