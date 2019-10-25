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Экстренное предупреждение МЧС: погода резко изменится

Когда ждать в Ярославле холодов

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В области ждут минусовых температур

В области ждут минусовых температур

Спасатели предупреждают ярославцев о резкой смене погоды в начале следующей недели. 


— В ночь на 28 октября ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — При этом температура понизится до отрицательных значений, усилится северо-западный ветер с порывами 15–18 метров в секунду.

Утром и ночью на дорогах возможна гололедица.

В МЧС сообщили, что из-за резкого похолодания и сильного ветра возможны чрезвычайные ситуации: обрыв линий связи, падение деревьев и слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов.

— Прогнозируется увеличение количества ДТП и затруднение в движении транспорта на автодорогах федерального и местного значения, — сказали в службе.

Пора уже переходить на зимнюю резину. Как правильно ездить в такую погоду, рассказал активист сообщества «Дороги Ярославля». 

В начале октября на Ярославль обрушился снегопад. Ярославцы поделились снимками красоты, которую навела природа. 

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Потерявшийся Дед
    25 окт 2019 в 19:30

    На шиномонтажах похоже застой, до декабря снега не будет, я еще чеснок не сажал и капусту не убрал.

    вася
    25 окт 2019 в 20:32

    ждем для жестянщика по ржать хоть на дураков