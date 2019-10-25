25 октября пятница
СЕЙЧАС +9°С
usd 63.86
eur 71.14

Темы

СЕЙЧАС +9°С
usd 63.86
eur 71.14

Все новости

Все новости
Город

В ярославском детском садике поставили гигантского жука: взрослые испугались, а детям понравилось

Что о скульптуре рассказали в детском садике

Поделиться

964
7 Обсудить
Двухметровый жук вызвал бурные обсуждения в соцсетях

Двухметровый жук вызвал бурные обсуждения в соцсетях

Очень оригинально украсил свою территорию детский сад № 31 на Автозаводской улице в Ярославле. Здесь появилась скульптура двухметрового жука. Его фото ярославцы выложили в соцсетях.

— Вчера вечером шла мимо детского сада и не могла не сфотографировать один элемент его уличных декораций — почти двухметрового таракана. Не знаю, как на него смотрят дети, но вечером в сумерках и свете фонарей он выглядит жутковато, — написала автор поста в группе «Ярославль LIVE».

Но оказалось, что это вовсе не таракан, а светлячок. Мы связались с руководством детского сада и узнали историю появления жука-гиганта.

— Наш садик называется «Светлячок». Поэтому этот жук стал своего рода нашим символом. Скульптуру сделал папа одного из наших детей. Он скульптор по металлу. И детям, и родителям жучок очень понравился. А наша территория заняла первое место в городе по благоустройству, — рассказала исполняющая обязанности заведующей дошкольного учреждения Галина Михалева.

В садике говорят, что скульптура появилась еще в августе. В ее основе — металлический каркас, на который закреплены сухая трава и камыш.

А вам нравится жук?

    По теме

    ТЕКСТ

    оцените материал

      Поделиться

      Поделиться

      Увидели опечатку?
      Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

      КОММЕНТАРИИ (7)

      Гость
      25 окт 2019 в 17:06

      У светлячков тело более прогонистое и кончик брюшка светится (можно было покрасить). В целом, реалистично и просто здорово.

      гость
      25 окт 2019 в 18:19

      Забавная жучара получилась,только уж очень спинка у него уж очень заманчивая, скоро дети его уездят... Хотя, если не планировать хранить жука годами, или постоянно подновлять, то всё нормально.

      гость
      25 окт 2019 в 16:59

      Это не жук - это таракан -а вообще довольно реалистично