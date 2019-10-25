В ярославском детском садике поставили гигантского жука: взрослые испугались, а детям понравилось

Очень оригинально украсил свою территорию детский сад
— Вчера вечером шла мимо детского сада и не могла не сфотографировать один элемент его уличных декораций — почти двухметрового таракана. Не знаю, как на него смотрят дети, но вечером в сумерках и свете фонарей он выглядит жутковато, — написала автор поста в группе «Ярославль LIVE».
Но оказалось, что это вовсе не таракан, а светлячок. Мы связались с руководством детского сада и узнали историю появления жука-гиганта.
— Наш садик называется «Светлячок». Поэтому этот жук стал своего рода нашим символом. Скульптуру сделал папа одного из наших детей. Он скульптор по металлу. И детям, и родителям жучок очень понравился. А наша территория заняла первое место в городе по благоустройству, — рассказала исполняющая обязанности заведующей дошкольного учреждения Галина Михалева.
В садике говорят, что скульптура появилась еще в августе. В ее основе — металлический каркас, на который закреплены сухая трава и камыш.