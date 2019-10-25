В ярославском детском садике поставили гигантского жука: взрослые испугались, а детям понравилось

Очень оригинально украсил свою территорию детский сад № 31 на Автозаводской улице в Ярославле. Здесь появилась скульптура двухметрового жука. Его фото ярославцы выложили в соцсетях.



— Вчера вечером шла мимо детского сада и не могла не сфотографировать один элемент его уличных декораций — почти двухметрового таракана. Не знаю, как на него смотрят дети, но вечером в сумерках и свете фонарей он выглядит жутковато, — написала автор поста в группе «Ярославль LIVE».



Но оказалось, что это вовсе не таракан, а светлячок. Мы связались с руководством детского сада и узнали историю появления жука-гиганта.

