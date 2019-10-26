«Один шаг до помешательства»: что делать, если ребенок орет в поликлинике

У вас ребенок и вы устали? Допустим, он плохо спит, плохо ест, капризен, не может сам себя занять и перманентно требует внимания или новых роботов или что там еще, я не знаю, бывает. И вам, конечно, жаль себя, ну хотя бы немножко?

Быть мамой вообще непросто, а мамой неидеального, вопящего ребенка — тем более. Что делать? Как вести себя, если ваше чадо орет дурниной на всю поликлинику? А ничего не делать, наверное. А всем остальным — разбегаться! Шутка, конечно. Родившаяся из подсмотренной в поликлинике ситуации. О ней — размышления нашего колумниста.

Короче, я сейчас в поликлинике № 2. Сюда мама привела двух девочек-близняшек лет трех. Они орут не переставая. Они орут оглушительно, со слезами, одна перекрикивая другую. Они орали при подъезде к поликлинике, въезжая в нее, они орали у регистратуры, у кабинета. И сейчас, в кабинете, они орут. Они орут и орут, орут и орут.

— Это непостижимо! — восклицает один врач и просит другого принять их побыстрее и «пусть отправляются домой с богом».

Видимых причин для истерики у девочек нет, но кто же их знает. Я, кстати, никогда такого не видела, сильно впечатлена.

Вы представьте: у вас дома два таких орущих существа. Вот где усталость и, я бы сказала, один шаг до помешательства.



Думаете, мама пребывает в полусознании, вы думаете, у нее дергается глаз? Думаете, она стыдливо, украдкой, посматривает на окружающих, посылая нервные импульсы, мол, сорри, это ж дети, ну вы понимаете.



Нет, мама постигла дзен. Очевидно. Она спокойна и молчалива, ее уложенные кудри даже не дрогнут, когда она вытирает дочерям носы. В какой-то степени это завораживает.

