В Ярославле из-за крестного хода перекроют центр

В Ярославле перекроют центр города из-за православного праздника Дня Казанской иконы Божией Матери. В этот день верующие пройдут крестным ходом от Казанского монастыря до часовни Казанской Богоматери.



— 4 ноября во время крестного хода с проведением кратких богослужений на участках улиц Трефолева, Максимова, Андропова, Депутатской, Нахимсона, Революционной, Первомайской, Которосльной набережной, Почтовой, площади Челюскинцев с 06:00 до 13:00 вводится временное ограничение движения транспортных средств, — рассказали в мэрии.

