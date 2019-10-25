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В Ярославле из-за крестного хода перекроют центр

Где будет не проехать: схема

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Проезд запретят с шести утра

Проезд запретят с шести утра

В Ярославле перекроют центр города из-за православного праздника Дня Казанской иконы Божией Матери. В этот день верующие пройдут крестным ходом от Казанского монастыря до часовни Казанской Богоматери.

— 4 ноября во время крестного хода с проведением кратких богослужений на участках улиц Трефолева, Максимова, Андропова, Депутатской, Нахимсона, Революционной, Первомайской, Которосльной набережной, Почтовой, площади Челюскинцев с 06:00 до 13:00 вводится временное ограничение движения транспортных средств, — рассказали в мэрии.

Восстанавливать движение будут после того, как пройдет крестный ход&nbsp;

Восстанавливать движение будут после того, как пройдет крестный ход 

На этих улицах утром 4 ноября запретят останавливать и парковать машины.

Движение будут восстанавливать поэтапно, когда пройдет колонна крестного хода.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    25 окт 2019 в 20:42

    Надо их по кругу запустить, перекрывать меньше а результат тот же