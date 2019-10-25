В отношении главного гаишника Ярославской области началась проверка

В отношении начальника управления ГИБДД по Ярославской области Андрея Сироткина началась проверка. С чем она связана, пока неизвестно. Но источник 76.RU подтвердил, что в центральном аппарате МВД такая проверка действительно проводится.
Андрей Сироткин – сам родом из Ярославля и здесь же многие годы работает в ГИБДД. Часто лично выезжает на места крупных ДТП. Крупных скандалов с его участием в области не было.
Есть вероятность, что проверка может быть связана с одной из аварий, которая унесла несколько жизней – смертельным ДТП в Гаврилов-Ямском районе. Тогда были сообщения о сомнительном поведении сотрудников ГИБДД на месте.
— Пока мы вытаскивали людей раненых, сотрудники ДПС разбирали по телефону, чья территория. Когда им сказали, что из Ярославля едут — они выдохнули, — рассказывал очевидец изданию «Ярновости».
Однако, это лишь предположения, причина пока неизвестна.
Андрей Сироткин - полковник полиции. Родился 26 октября 1971 года в Ярославле. Государственные награды: Нагрудный знак «За отличную службу МВД», Медаль «За отличие в службе» III степени, Медаль «За отличие в службе» II степени, Нагрудный знак «За отличие в службе ГИБДД» I степени, Медаль «За доблесть в службе».
В 1994 году окончил Ярославский государственный технический университет, в 2002 году – Ярославский государственный университет, образование – высшее техническое и высшее юридическое. С ноября 1994 по март 1995 г. – госавтоинспектор в ГАИ. 1995 – 1996 годы – госавтоинспектор дорожного надзора. 1996 – 1997 годы – старший госавтоинспектор. 1997 – 2011 годы – замначальника УГИБДД. С июня 2011 года по настоящее время – начальник управления ГИБДД по Ярославской области.