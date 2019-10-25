В отношении главного гаишника Ярославской области началась проверка

В отношении начальника управления ГИБДД по Ярославской области Андрея Сироткина началась проверка. С чем она связана, пока неизвестно. Но источник 76.RU подтвердил, что в центральном аппарате МВД такая проверка действительно проводится.



Андрей Сироткин – сам родом из Ярославля и здесь же многие годы работает в ГИБДД. Часто лично выезжает на места крупных ДТП. Крупных скандалов с его участием в области не было.



Есть вероятность, что проверка может быть связана с одной из аварий, которая унесла несколько жизней – смертельным ДТП в Гаврилов-Ямском районе. Тогда были сообщения о сомнительном поведении сотрудников ГИБДД на месте.

