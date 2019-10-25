25 октября пятница
СЕЙЧАС +9°С
usd 63.86
eur 71.14

Темы

СЕЙЧАС +9°С
usd 63.86
eur 71.14

Все новости

Все новости
Город

В отношении главного гаишника Ярославской области началась проверка

С чем это может быть связано

Поделиться

396
2 Обсудить
Андрей Сироткин много лет работает в Ярославле

Андрей Сироткин много лет работает в Ярославле

В отношении начальника управления ГИБДД по Ярославской области Андрея Сироткина началась проверка. С чем она связана, пока неизвестно. Но источник 76.RU подтвердил, что в центральном аппарате МВД такая проверка действительно проводится.

Андрей Сироткин – сам родом из Ярославля и здесь же многие годы работает в ГИБДД. Часто лично выезжает на места крупных ДТП. Крупных скандалов с его участием в области не было.

Есть вероятность, что проверка может быть связана с одной из аварий, которая унесла несколько жизней – смертельным ДТП в Гаврилов-Ямском районе. Тогда были сообщения о сомнительном поведении сотрудников ГИБДД на месте.

— Пока мы вытаскивали людей раненых, сотрудники ДПС разбирали по телефону, чья территория. Когда им сказали, что из Ярославля едут — они выдохнули, — рассказывал очевидец изданию «Ярновости».

Однако, это лишь предположения, причина пока неизвестна.

Андрей Сироткин - полковник полиции. Родился 26 октября 1971 года в Ярославле. Государственные награды: Нагрудный знак «За отличную службу МВД», Медаль «За отличие в службе» III степени, Медаль «За отличие в службе» II степени, Нагрудный знак «За отличие в службе ГИБДД» I степени, Медаль «За доблесть в службе».
В 1994 году окончил Ярославский государственный технический университет, в 2002 году – Ярославский государственный университет, образование – высшее техническое и высшее юридическое. С ноября 1994 по март 1995 г. – госавтоинспектор в ГАИ. 1995 – 1996 годы – госавтоинспектор дорожного надзора. 1996 – 1997 годы – старший госавтоинспектор. 1997 – 2011 годы – замначальника УГИБДД. С июня 2011 года по настоящее время – начальник управления ГИБДД по Ярославской области.

ТЕКСТ

ТЕГИ

Андрей СироткинГИБДД

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    25 окт 2019 в 16:09

    Дорожная полиция в регионе не о чем, да и думаю руководство выше тоже пора разогнать вместе с этими за такую работу. Бардак с брошенными как попало машинами в городе лишь верхушка айсберга. Увольнять таких надо и чтоб больше духу их не было на госдолжностях.

    Гость
    25 окт 2019 в 16:09

    Гнать их всех в шею.