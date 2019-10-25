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Хотели сделать подземный трамвай под тремя площадями: что ответили власти на застройку центра

В Ярославле всплыли масштабные проекты

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Как хотели изменить площадь Волкова

Как хотели изменить площадь Волкова

Ярославский историк Наталья Землянская написала письмо депутату Госдумы Валентине Терешковой после того, как услышала о масштабных проектах реконструкции центра Ярославля. Ярославна обеспокоена тем, что исторический центр могут загубить, пытаясь улучшить жизнь города. 

Она задала вопросы о судьбе двух давних проектов. Один относится ещё ко временам Советского Союза: под тремя площадями Ярославля — Красной, Волкова и Богоявленской — планировали проложить линию для подземного трамвая. Депутат Госдумы попросила ответить на это губернатора региона. 

— По вопросу возвращения проекта, разработанного в советское время, информирую, что его осуществление будет затруднительным и практически неисполнимым, поскольку исторический каркас улиц сформирован и подлежит сохранению, — дал ответ заместитель губернатора Андрей Шабалин. — По этой территории проходят магистральные сети инженерно-технического обеспечения, вынос которых из-под планируемой полосы отвода трамвайного пути невозможен в связи с отсутствием свободных земельных участков для перекладки сетей. 

Второй проект более свежий — его разрабатывали в 2008 году и даже утвердили в Министерстве культуры и ЮНЕСКО. Речь идёт о восстановлении снесённого здания гостиницы Кокуева на площади Волкова и строительстве подземного торгового центра под площадью. 

— Реализация данного проекта на сегодняшний день невозможна, так как на данной территории находится достопримечательное место «Исторический центр Ярославля», на котором действует режим, запрещающий строительство капитальных объектов любого вида, — ответил заместитель губернатора историку. 

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Гость
    25 окт 2019 в 12:22

    Горку для детей построить не в состоянии, какие уж тут подземные проекты.

    25 окт 2019 в 12:13

    "— Реализация данного проекта на сегодняшний день невозможна, так как на данной территории находится достопримечательное место «Исторический центр Ярославля», на котором действует режим, запрещающий строительство капитальных объектов любого вида, — ответил заместитель губернатора историку. " Волков-Плаза, значит, в эту территорию не входит?

    Гость
    25 окт 2019 в 11:58

    Исторически сложившиеся ямы на дорогах, это культурное наследие нынешнего мэра? Их тоже нельзя трогать?