Хотели сделать подземный трамвай под тремя площадями: что ответили власти на застройку центра

Она задала вопросы о судьбе двух давних проектов. Один относится ещё ко временам Советского Союза: под тремя площадями Ярославля — Красной, Волкова и Богоявленской — планировали проложить линию для подземного трамвая. Депутат Госдумы попросила ответить на это губернатора региона.

Ярославский историк Наталья Землянская написала письмо депутату Госдумы Валентине Терешковой после того, как услышала о масштабных проектах реконструкции центра Ярославля. Ярославна обеспокоена тем, что исторический центр могут загубить, пытаясь улучшить жизнь города.

— По вопросу возвращения проекта, разработанного в советское время, информирую, что его осуществление будет затруднительным и практически неисполнимым, поскольку исторический каркас улиц сформирован и подлежит сохранению, — дал ответ заместитель губернатора Андрей Шабалин. — По этой территории проходят магистральные сети инженерно-технического обеспечения, вынос которых из-под планируемой полосы отвода трамвайного пути невозможен в связи с отсутствием свободных земельных участков для перекладки сетей.

Второй проект более свежий — его разрабатывали в 2008 году и даже утвердили в Министерстве культуры и ЮНЕСКО. Речь идёт о восстановлении снесённого здания гостиницы Кокуева на площади Волкова и строительстве подземного торгового центра под площадью.

— Реализация данного проекта на сегодняшний день невозможна, так как на данной территории находится достопримечательное место «Исторический центр Ярославля», на котором действует режим, запрещающий строительство капитальных объектов любого вида, — ответил заместитель губернатора историку.