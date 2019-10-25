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Из-за аномальной погоды в Ярославле проснулись комары

Зоолог рассказала, чем это грозит

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Как только стукнут морозы, насекомые погибнут

Как только стукнут морозы, насекомые погибнут

Тучи насекомых летают по Ярославлю и вызывают опасение у жителей города. Создания похожи на молодых комаров, однако их хоботки выглядят в разы меньше, а также пропорции тела немного не такие, как у летних насекомых, которых мы привыкли видеть. Ярославцы недоумевают, откуда в конце октября появилось такое количество насекомых.

— Это неудивительно, — говорит зоолог Елена Анашкина. — Я скажу вам так, сейчас даже растения начали заново распускаться. Из-за погодных аномалий всё живое стало реагировать и адаптироваться. Это детеныши комаров вылупились. Думают, что весна.

Насекомые в большом количестве сидят на зданиях и окнах

Насекомые в большом количестве сидят на зданиях и окнах

Елена рассказала, что насекомые проживут недолго. Как только ударят морозы, они погибнут, однако, возможно, еще успеют оставить потомство.

— Если они сейчас напьются крови, то, может быть, успеют оставить потомство, — рассказывает зоолог. — Если же они этого не сделают, то в следующем году их будет в разы меньше.

Из-за аномально теплой для этого времени года погоды в Ярославле появились не только комары, но и расцвел шиповник.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    не равнодушный
    25 окт 2019 в 07:42

    проснулись ? — да они и не ложились спать.