Из-за аномальной погоды в Ярославле проснулись комары

Тучи насекомых летают по Ярославлю и вызывают опасение у жителей города. Создания похожи на молодых комаров, однако их хоботки выглядят в разы меньше, а также пропорции тела немного не такие, как у летних насекомых, которых мы привыкли видеть. Ярославцы недоумевают, откуда в конце октября появилось такое количество насекомых.
— Это неудивительно, — говорит зоолог Елена Анашкина. — Я скажу вам так, сейчас даже растения начали заново распускаться. Из-за погодных аномалий всё живое стало реагировать и адаптироваться. Это детеныши комаров вылупились. Думают, что весна.
Елена рассказала, что насекомые проживут недолго. Как только ударят морозы, они погибнут, однако, возможно, еще успеют оставить потомство.
— Если они сейчас напьются крови, то, может быть, успеют оставить потомство, — рассказывает зоолог. — Если же они этого не сделают, то в следующем году их будет в разы меньше.
Из-за аномально теплой для этого времени года погоды в Ярославле появились не только комары, но и расцвел шиповник.