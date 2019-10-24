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Продажа Ленинского рынка

Продавцы ревут в обнимку: мэр подписал документ о продаже Ленинского рынка

Власти Ярославля надеются получить за него деньги уже в этом году

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Рынок много лет пытались продать&nbsp;

Рынок много лет пытались продать 

Мэр Ярославля Владимир Волков подписал постановление о продаже акций Ленинского рынка. Это 38 424 акции, принадлежащие городу, которые выставят на аукцион по начальной цене от 145,305 миллиона рублей. 

Продажа рынка обсуждалась несколько лет, но депутаты муниципалитета отклоняли эту идею. Ведь это бизнес, на котором город может зарабатывать. Однако в конце 2018 года городские власти твёрдо заявили о своих намерениях продать рынок, и в течение 2019 года шли к этому через долгие обсуждения с депутатами. 

— Торговля — это непрофильный актив для города. Мы понимаем, что рынок может быть прибыльным. Но продаём его с условием сохранения рынка, — говорит Артур Ефремов. — Мы надеемся, что к концу года произойдёт продажа. Уже эти деньги заложены. А когда ты внес это в доходы, уже можешь расходовать — таков бюджетный процесс.

Ещё во время первых заявлений о продаже продавцы, работающие на улице Белинского, встревожились.

— Да мы тут по 20 лет торгуем, — голосят наперебой продавцы. — А мы вообще из Рыбинского района ездим каждый день, возим качественное свежее мясо. Мы когда узнали о продаже рынка, ревели вместе в обнимку. Даже забыли, что торгуем в соседних точках и конкуренты друг другу.

Однако власти несколько раз публично заявляли о том, что с продажей сам рынок будет сохранён. 

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Деолигия
    24 окт 2019 в 14:25

    одной помойкой меньше будет... грязь, крысы, просрочка и фальсификат, а также криминал, алкашня, наркоши и жульё...

    Гость
    24 окт 2019 в 13:23

    Мэра в отставку ! его не заботит жизнь Ярославцев ,его заботит только своя жизнь

    Гость
    24 окт 2019 в 13:17

    Давно пора продать этот пережиток 90-х и рассадник наркоманов.