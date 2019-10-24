Продавцы ревут в обнимку: мэр подписал документ о продаже Ленинского рынка

Мэр Ярославля Владимир Волков подписал постановление о продаже акций Ленинского рынка. Это
Продажа рынка обсуждалась несколько лет, но депутаты муниципалитета отклоняли эту идею. Ведь это бизнес, на котором город может зарабатывать. Однако в конце
— Торговля — это непрофильный актив для города. Мы понимаем, что рынок может быть прибыльным. Но продаём его с условием сохранения рынка, — говорит Артур Ефремов. — Мы надеемся, что к концу года произойдёт продажа. Уже эти деньги заложены. А когда ты внес это в доходы, уже можешь расходовать — таков бюджетный процесс.
Ещё во время первых заявлений о продаже продавцы, работающие на улице Белинского, встревожились.
— Да мы тут по 20 лет торгуем, — голосят наперебой продавцы. — А мы вообще из Рыбинского района ездим каждый день, возим качественное свежее мясо. Мы когда узнали о продаже рынка, ревели вместе в обнимку. Даже забыли, что торгуем в соседних точках и конкуренты друг другу.
Однако власти несколько раз публично заявляли о том, что с продажей сам рынок будет сохранён.