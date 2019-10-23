В честь погибших в Чечне героев назовут улицу в Рыбинске

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1 октября 2019
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30 сентября 2019
Банная амнистия!
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В Рыбинске решили увековечить память воинов-десантников, которые погибли 1 марта2002 года. В администрации города рассказали, что рыбинцы Станислав Грудинский и Роман Судаков были в числе 84 десантников, которые не вернулись домой живыми после контртеррористической операции. Она проводилась в Аргунском ущелье у населенного пункта Улус-Керт.
— Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в боях с террористами на территории Северного Кавказа, Станислав Грудинский и Роман Судаков награждены орденом Мужества посмертно, — сообщили в администрации Рыбинска.
В следующем году 1 марта состоится 20-я годовщина подвига рыбинцев. Именно к этой дате приурочено переименование улицы, которая находится в микрорайоне «Западный поселок» и соединяет улицы Кулибина и 9 Мая, в «Улицу Героев 6-й роты».