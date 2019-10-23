В честь погибших в Чечне героев назовут улицу в Рыбинске

Совсем рядом находится школа, в которой учился один из погибших героев

В Рыбинске решили увековечить память воинов-десантников, которые погибли 1 марта 2002 года . В администрации города рассказали, что рыбинцы Станислав Грудинский и Роман Судаков были в числе 84 десантников , которые не вернулись домой живыми после контртеррористической операции. Она проводилась в Аргунском ущелье у населенного пункта Улус-Керт.



— Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в боях с террористами на территории Северного Кавказа, Станислав Грудинский и Роман Судаков награждены орденом Мужества посмертно, — сообщили в администрации Рыбинска.

