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В честь погибших в Чечне героев назовут улицу в Рыбинске

Она будет носить название «Улица Героев 6-й роты»

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Совсем рядом находится школа, в которой учился один из погибших героев

Совсем рядом находится школа, в которой учился один из погибших героев

В Рыбинске решили увековечить память воинов-десантников, которые погибли 1 марта 2002 года. В администрации города рассказали, что рыбинцы Станислав Грудинский и Роман Судаков были в числе 84 десантников, которые не вернулись домой живыми после контртеррористической операции. Она проводилась в Аргунском ущелье у населенного пункта Улус-Керт.

— Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в боях с террористами на территории Северного Кавказа, Станислав Грудинский и Роман Судаков награждены орденом Мужества посмертно, — сообщили в администрации Рыбинска.

В следующем году 1 марта состоится 20-я годовщина подвига рыбинцев. Именно к этой дате приурочено переименование улицы, которая находится в микрорайоне «Западный поселок» и соединяет улицы Кулибина и 9 Мая, в «Улицу Героев 6-й роты».

А в Ярославле решили переделать Любимский сквер в сквер Победы. Каждый житель области теперь сможет увековечить своего родственника

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