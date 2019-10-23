В Ярославле власти призвали жителей города сдать оружие

В Ярославле чиновники территориальной безопасности мэрии города призвали всех, у кого есть незаконное оружие, срочно сдать его в полицию.



— Незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества можно сдать в ближайший территориальный орган внутренних дел, — сообщили в мэрии Ярославля.



За незаконное хранение оружия предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Но тем, кто сдаст пистолет или ружьё добровольно, ничего не грозит. Ещё и денег дадут. Публикуем расценки: