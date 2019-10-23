В Ярославле власти призвали жителей города сдать оружие

В Ярославле чиновники территориальной безопасности мэрии города призвали всех, у кого есть незаконное оружие, срочно сдать его в полицию.
— Незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества можно сдать в ближайший территориальный орган внутренних дел, — сообщили в мэрии Ярославля.
За незаконное хранение оружия предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Но тем, кто сдаст пистолет или ружьё добровольно, ничего не грозит. Ещё и денег дадут. Публикуем расценки:
— пулемет — 8000 рублей;
— автомат — 7000 рублей;
— винтовка, включая образцы нарезного длинноствольного оружия, приспособленные для снайперской стрельбы, — 6000 рублей;
— пистолет-пулемет — 5000 рублей;
— пистолет, револьвер — 5000 рублей;
— охотничье гладкоствольное оружие, включая обрезы, сменные вкладные стволы — 4000 рублей;
— огнестрельное оружие ограниченного поражения — 2000 рублей;
— газовое оружие — 1000 рублей;
— самодельное стреляющее устройство — 3000 рублей;
— взрывчатые вещества (тротил, аммонит, гексоген и другие) — 4 рубля за 1 грамм;
— взрывные устройства — 4000 рублей;
— средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель — за штуку, огнепроводные и электропроводные шнуры — за метр) — 100 рублей;
— огнемет — 8000 рублей;
— артиллерийский снаряд — 2000 рублей;
— выстрел к гранатомету — 2000 рублей;
— граната — 3000 рублей;
— мина инженерная — 2000 рублей;
— патрон к боевому оружию — 30 рублей;
— патрон к малокалиберному оружию — 10 рублей;
— патрон к гладкоствольному оружию — 10 рублей;
— патрон травматического действия — 5 рублей;
— основные части огнестрельного оружия (ствол, затвор (затворная рама), ударно-спусковой механизм, возвратный механизм, барабан, рамка, ствольная коробка) — в размере 30 процентов от суммы денежного вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида оружия.
Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток с конфискацией оружия и патронов к нему (часть 6 статьи 20.8. КоАП РФ). В соответствии с частью 1 статьи 222 УК РФ незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.