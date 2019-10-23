В мэрии рассказали о будущем площадки, с которой уберут рынок «Виктория»

Что делать с площадкой, где сейчас находится рынок «Виктория», решат после ее полного освобождения от торговцев

В мэрии Ярославля рассказали о будущем площадки в Брагино, с которой уберут рынок «Виктория». Ярмарка будет работать примерно до начала ноября.



— Причина закрытия — окончание договора аренды. Участок не продан, является муниципальной собственностью. Его дальнейшая судьба будет решаться на коллегиальной комиссии, но только после его полного освобождения, — сообщили в КУМИ Ярославля.



Напомним, руководство предприятия «Дзержинские ярмарки», в состав которых входит «Виктория», сообщило, что торговая площадка убыточна. Договор аренды с рынком у «Агентства по аренде земельных ресурсов» истек еще в августе, продлевать его земельщики не стали. Продавцам предложили альтернативные площадки, но предпринимателям они не нравятся.

