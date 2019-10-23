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В мэрии рассказали о будущем площадки, с которой уберут рынок «Виктория»

Пока ее еще никому не продали

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Что делать&nbsp;с площадкой, где сейчас находится рынок «Виктория», решат после ее полного освобождения от торговцев

Что делать с площадкой, где сейчас находится рынок «Виктория», решат после ее полного освобождения от торговцев

В мэрии Ярославля рассказали о будущем площадки в Брагино, с которой уберут рынок «Виктория». Ярмарка будет работать примерно до начала ноября.

— Причина закрытия — окончание договора аренды. Участок не продан, является муниципальной собственностью. Его дальнейшая судьба будет решаться на коллегиальной комиссии, но только после его полного освобождения, — сообщили в КУМИ Ярославля.

Напомним, руководство предприятия «Дзержинские ярмарки», в состав которых входит «Виктория», сообщило, что торговая площадка убыточна. Договор аренды с рынком у «Агентства по аренде земельных ресурсов» истек еще в августе, продлевать его земельщики не стали. Продавцам предложили альтернативные площадки, но предпринимателям они не нравятся.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    23 окт 2019 в 11:01

    Заголовок не соответствует содержанию заметки. По-сути текст ни о чем ! Какое будущее у площадки ?!

    гость
    23 окт 2019 в 11:15

    Похоже Ярославль стал пилотной площадкой по тотальной распродаже города иноземцами. Вся эта система всё больше напоминает колониальную - где метрополия - Москва - обирает регионы и скупает там по дешёвке всё, при этом считает жителей провинции аборигенами и дикарями - типа за МКАДом жизни нет

    гость
    23 окт 2019 в 11:11

    Рынок может быть убыточным только для дирекции - арендаторы оплачивают все расходы на содержание площадки - а вот на откаты естественно денег не хватает, на рынке резко цены не вздёрнешь - а аппетиты у начальства растут - кроме того мэрские с этого мало что имеют, а тут участок продадут торговым сетям -те сразу откатят сколько надо - сетям выгодно чтобы люди продуктами закупались у них а покупать то нечего - не стало ни нормальной крупы, ни нормального чая а уж про овощи и фрукты во всяких там магнитах и пятёрочках и не говорю... горбуша продаётся с паразитами, хотя и потрошёная - на рынке за это с продавцом быстро разберутся -