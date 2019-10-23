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В Ярославле пересмотрят проект застройки микрорайона «Сокол»

Там на пустыре хотели построить комплекс из 9, 12, 16, 17-этажных и малоэтажных домов

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Проект планировки территории микрорайона № 3 жилого района «Сокол» во Фрунзенском районе будет доработан

Проект планировки территории микрорайона № 3 жилого района «Сокол» во Фрунзенском районе будет доработан

В Ярославле прошли общественные обсуждения по проекту застройки жилого квартала на «Соколе». Он должен появиться напротив торговых центров «Аксон» и «Метро», где сейчас находится неиспользуемая зелёная зона. Власти заявили, что послушали мнение горожан и решили пересмотреть проект застройки.

— Результаты общественных обсуждений говорят сами за себя, — пояснил главный архитектор города Артём Цымбалов. — Горожане против представленного проекта: транспортная ситуация напряжённая, вопросы социальной инфраструктуры не решены. Особенно хочу обратить внимание застройщиков на необходимость согласования своих проектных решений на самой ранней стадии в первую очередь с горожанами.

На пустыре хотели построить комплекс из 9, 12, 16, 17-этажных и малоэтажных жилых домов с несколькими улицами. Также там планировали построить два детских сада на 230 мест. Местные жители заявили, что получится гетто без инфраструктуры.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    23 окт 2019 в 11:33

    на самом деле, все дело в транспорте, расскажите лучше, как люди буду выбираться из района, если сейчас там с утра дикие пробки, а зимой вообще мрак полный...
    дорогу сначала постройте с Фрунзе на суздалку и сразу разгрузится поток транспорта, а потом стройте дома..

    Сес
    23 окт 2019 в 10:29

    Березову рощу ПИК за лентой уже почти до конца допилил, о какой зеленой зоне может идти речь!?
    Парки, школы, детские сады, парковки (с учетом 1 авто на 1 квартиру), нормальные дороги и многое другое ДЕНЕГ застройщику НЕ приносят!!! Поэтому они и отсутствуют в этом районе!!! А наши чиновники не считают нужным заботиться о комфортном проживании. Печаль!

    Ссс
    23 окт 2019 в 09:59

    Ну дак раз там зелёная зона, вот и оставьте её зелёной, сделайте просто прогулочный парк.
    Поставьте освещение, дорожки и несколько детских городков. Только не все как один под копирку...