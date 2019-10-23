В Ярославле пересмотрят проект застройки микрорайона «Сокол»

В Ярославле прошли общественные обсуждения по проекту застройки жилого квартала на «Соколе». Он должен появиться напротив торговых центров «Аксон» и «Метро», где сейчас находится неиспользуемая зелёная зона. Власти заявили, что послушали мнение горожан и решили пересмотреть проект застройки.



— Результаты общественных обсуждений говорят сами за себя, — пояснил главный архитектор города Артём Цымбалов. — Горожане против представленного проекта: транспортная ситуация напряжённая, вопросы социальной инфраструктуры не решены. Особенно хочу обратить внимание застройщиков на необходимость согласования своих проектных решений на самой ранней стадии в первую очередь с горожанами.

