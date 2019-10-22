Теперь у него будет дом: сироте из Ярославля прокуратура выбила положенную квартиру

В Ярославле молодому человеку, который 17 лет назад лишился родителей, помогут с жильем. С 2002 года ребенок жил с прабабушкой, но для нормального существования ребенку этого не достаточно. Мальчик уже был нуждающимся в лучших условиях для проживания.



Спустя 13 лет департамент образования Ярославской области внес мальчика в список тех, кто должен получить жилье, но это время так и не наступило. Молодой человек не получил жилье и в этом году.



Делом парня заинтересовалась прокуратура Кировского района.