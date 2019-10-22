Теперь у него будет дом: сироте из Ярославля прокуратура выбила положенную квартиру

В Ярославле молодому человеку, который 17 лет назад лишился родителей, помогут с жильем. С 2002 года ребенок жил с прабабушкой, но для нормального существования ребенку этого не достаточно. Мальчик уже был нуждающимся в лучших условиях для проживания.
Спустя 13 лет департамент образования Ярославской области внес мальчика в список тех, кто должен получить жилье, но это время так и не наступило. Молодой человек не получил жилье и в этом году.
Делом парня заинтересовалась прокуратура Кировского района.
— В суд направили иск с заявлением об обеспечении жильем молодого человека, — рассказали в ярославской областной прокуратуре.
Теперь в течение полугода департамент имущественных и земельных отношений области обязан дать молодому человеку жилье в Ярославле, но такое, чтобы в нем можно было жить, то есть должны быть соблюдены санитарные и технические требования, площадь должна быть не менее 28 кв.м.
Похожая ситуация была в Гаврилов-Яме. Власти шесть лет не давали мальчику-сироте нормального жилья.