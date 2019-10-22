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Теперь у него будет дом: сироте из Ярославля прокуратура выбила положенную квартиру

Мальчик потерял родителей 17 лет назад

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Скоро молодой человек получит нормальное жилье в городе&nbsp;

Скоро молодой человек получит нормальное жилье в городе 

В Ярославле молодому человеку, который 17 лет назад лишился родителей, помогут с жильем. С 2002 года ребенок жил с прабабушкой, но для нормального существования ребенку этого не достаточно. Мальчик уже был нуждающимся в лучших условиях для проживания.

Спустя 13 лет департамент образования Ярославской области внес мальчика в список тех, кто должен получить жилье, но это время так и не наступило. Молодой человек не получил жилье и в этом году.

Делом парня заинтересовалась прокуратура Кировского района. 

— В суд направили иск с заявлением об обеспечении жильем молодого человека, — рассказали в ярославской областной прокуратуре.

Теперь в течение полугода департамент имущественных и земельных отношений области обязан дать молодому человеку жилье в Ярославле, но такое, чтобы в нем можно было жить, то есть должны быть соблюдены санитарные и технические требования, площадь должна быть не менее 28 кв.м.

Похожая ситуация была в Гаврилов-Яме. Власти шесть лет не давали мальчику-сироте нормального жилья.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    tina
    22 окт 2019 в 23:17

    Так парень не один ведь в очереди.... что всем надо через прокуратуру-суд получать положенное по закону?

    Гость
    22 окт 2019 в 21:57

    Хорошая новость , искренне рад за парня