Над Ярославлем завоют сирены и прервется телевещание

Сегодня в Ярославле завоют сирены, прервётся теле- и радиовещание — в регионе будут проверять систему оповещения.



— 23 октября с 11 до 13 часов будет проводиться комплексная техническая проверка региональной системы оповещения Ярославской области с включением электросирен и громкоговорителей, а также перехватом радиовещания и телевизионного вещания, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Системы оповещения предназначены для быстрого информирования органов управления, сил и средств гражданской обороны и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и рекомендуемых действиях.