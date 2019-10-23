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Над Ярославлем завоют сирены и прервется телевещание

В МЧС рассказали, когда будут проверять систему оповещения

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Специалисты МЧС несколько раз в год проверяют систему оповещения населения о ЧС

Специалисты МЧС несколько раз в год проверяют систему оповещения населения о ЧС

Сегодня в Ярославле завоют сирены, прервётся теле- и радиовещание — в регионе будут проверять систему оповещения.

— 23 октября с 11 до 13 часов будет проводиться комплексная техническая проверка региональной системы оповещения Ярославской области с включением электросирен и громкоговорителей, а также перехватом радиовещания и телевизионного вещания, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Системы оповещения предназначены для быстрого информирования органов управления, сил и средств гражданской обороны и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и рекомендуемых действиях. 

Ярославцев просят соблюдать спокойствие, не впадать в панику — спокойно продолжать заниматься своими делами. 

В Рыбинске, чтобы не тревожить жителей города, на время проверки системы оповещения, вместо обычной сирены включили музыку

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Ално
    23 окт 2019 в 06:47

    Раньше было и проводное радиовещание, которое сегодня просто разрушено благодаря тому, что когда-то было передано в ведение Яртелекома, а потом Ростелекома, которые сразу необоснованно как монополисты вздёрнули тарифы, не модернизируя эту ещё советскую проводную радиосеть и люди побежали от этого радио отказываться.

    Светлана
    23 окт 2019 в 11:29

    Разбудили только зря ребёнка. Ничего нового не узнали. ТВ как работало, так и работало. Где находятся убежища?! Если постоянно проводить учебные тревоги люди в случае реальной опасности даже не отреагируют.

    Гость
    23 окт 2019 в 11:11

    Ну вот сегодня ( 23 окт. в 11.00 час) услышали за окнами сигнал МЧС. И что ? Никаких сообщений, телевидение как работало так и не отключалось. Как должно вести себя население, куда эвакуироваться. Полное непонимание учебной тревоги.