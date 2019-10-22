«Дикари из каменного века»: после погрома в парке ярославцы предложили не благоустраивать Брагино

После выходки вандалов в парке 30-летия Победы ярославцы задумались, есть ли смысл благоустраивать город Фото: Екатерина Мусинова / Facebook.com

Возмутительная история с выкинутыми в пруд скамейками в парке 30-летия Победы в Ярославле взволновала многих жителей города. На нашем сайте читатели оставили много комментариев по этой теме. Многие считают, что наш город и Брагино, в частности, вообще не достойны нормального благоустройства.

— Есть ли смысл что-то благоустраивать в городе, где население только из каменного века вылезло? Дикари, и поступки дикие! — высказал свое мнение один из наших читателей.

— Это подростки брагинские решили, наверное, силу продемонстрировать перед своими девочками. Найти и штрафы родителям миллиона по три, чтобы родители сами вставили своим малолетним вандалам по пятое число. Далеко ещё нашему обществу до таких площадок и лавочек, бревно им положить на землю, да пивных магазинов побольше. Больше ничего не надо, — написал ярославец с ником Анонимус.



— Общество породило тех монстров, от которых страдает, но виноватым себя не ощущает. Если считать вас частью общества, чувствуете ли вы себя виноватым за всё, что перечислили? — вступил в полемику Гость.

— Да, чувствую! Но я лишен возможности принимать меры к таким сразу и на месте! А если сделаю что-то, лично вы будете требовать линчевать меня за это, ведь «онижедети», — последовал ответ в ответе.

В воде оказались лавки и куски ограждения Фото: Екатерина Мусинова / Facebook.com

С тем, что хулиганы чувствуют свою безнаказанность, согласились и другие.

— Вы правы, у людей руки связаны. Даже если бы вы увидели момент порчи лавок, то ничего сделать нельзя, морду бить нельзя. Поговорить — так не поймут, налетят и слушать не будут. В итоге что — защищаться? Но опять, это же дети — не дай бог какому молокососу-переростку нос свернёшь, потом засудят на всю жизнь. Ну а полиция бездействует, вот и творят! — оставил свое мнение еще один Гость.

Впрочем, камни полетели и в сторону власти и прочих ответственных за благоустройство:

— Это, в первую очередь, халатность подрядной организации. Материалы, скамейки приобретены за бюджетные деньги, а их оставили без должного присмотра!

