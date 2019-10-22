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«Мне стыдно за таких людей»: глава Дзержинского района разыскивает вандалов, утопивших лавочки

Хулиганы также пытались поджечь вагончик строителей в Ярославле

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Глава района возмущена поступком людей, для которых и благоустраивали парк

Глава района возмущена поступком людей, для которых и благоустраивали парк

В Ярославле глава Дзержинского района Екатерина Мусинова дала объявление о поиске вандалов, которые утопили в пруду парка 30-летия Победы новые лавочки.

— Несколько новых лавок, которые после благоустройства парка будут дополнять новый дизайн, оказались оторванными и брошенными в пруд. Стройматериалы оказались в воде, также пытались поджечь вагончик строителей. Мне стыдно за таких людей, которые всё это ночью устроили. Сейчас «героев» разыскивает полиция, — написала Мусинова.

И попросила написать ей в личку, если кто-то обладает информацией о вандалах. 

— Анонимность гарантирую, — пишет Мусинова в фейсбуке. — Я искренне верю, что дзержинцам не всё равно, как будут выглядеть наш район, наше любимое Брагино!

Информацией вы также можете поделиться с редакцией 76.RU по почте 76@rugion.ru, в личке во «ВКонтакте» или в любом из мессенджеров по номеру 8-910-662-17-73.

Неприятный инцидент произошел в Дзержинском районе Ярославля вечером в воскресенье, 20 октября. Здесь в парке 30-летия Победы, который благоустраивали в этом году по программе «Решаем вместе», вандалы закинули в пруд новые скамейки. Всё случилось около девяти часов вечера, подозревают группу подростков.

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    КОММЕНТАРИИ (37)

    Роман Григорьев
    22 окт 2019 в 09:51

    Редкие ублюдки

    22 окт 2019 в 09:50

    Символично, "Ярославль на дне".

    гость
    22 окт 2019 в 09:49

    С лавочками более-менее понятно. Но неубранные плавающие у берега бревна, бутылки, крупный мусор- на это глава района, и многочисленные прочие ответственные лица, ведь могут как то влиять.