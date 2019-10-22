«Мне стыдно за таких людей»: глава Дзержинского района разыскивает вандалов, утопивших лавочки

Глава района возмущена поступком людей, для которых и благоустраивали парк

В Ярославле глава Дзержинского района Екатерина Мусинова дала объявление о поиске вандалов, которые утопили в пруду парка 30-летия Победы новые лавочки.

— Несколько новых лавок, которые после благоустройства парка будут дополнять новый дизайн, оказались оторванными и брошенными в пруд. Стройматериалы оказались в воде, также пытались поджечь вагончик строителей. Мне стыдно за таких людей, которые всё это ночью устроили. Сейчас «героев» разыскивает полиция, — написала Мусинова.

И попросила написать ей в личку, если кто-то обладает информацией о вандалах.