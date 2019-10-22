«Мне стыдно за таких людей»: глава Дзержинского района разыскивает вандалов, утопивших лавочки

В Ярославле глава Дзержинского района Екатерина Мусинова дала объявление о поиске вандалов, которые утопили в пруду парка 30-летия Победы новые лавочки.
— Несколько новых лавок, которые после благоустройства парка будут дополнять новый дизайн, оказались оторванными и брошенными в пруд. Стройматериалы оказались в воде, также пытались поджечь вагончик строителей. Мне стыдно за таких людей, которые всё это ночью устроили. Сейчас «героев» разыскивает полиция, — написала Мусинова.
И попросила написать ей в личку, если кто-то обладает информацией о вандалах.
— Анонимность гарантирую, — пишет Мусинова в фейсбуке. — Я искренне верю, что дзержинцам не всё равно, как будут выглядеть наш район, наше любимое Брагино!
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Неприятный инцидент произошел в Дзержинском районе Ярославля вечером в воскресенье, 20 октября. Здесь в парке 30-летия Победы, который благоустраивали в этом году по программе «Решаем вместе», вандалы закинули в пруд новые скамейки. Всё случилось около девяти часов вечера, подозревают группу подростков.