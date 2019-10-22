«Опасно для жизни и здоровья»: ярославский спортивный комплекс оштрафовали на 75 тысяч

В Ярославле прокуратура Красноперекопского района проверила соблюдение пожарной безопасности в спортивном комплексе «Атлант» и нашла нарушения.





— Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания в полном объеме; выходы из лестничных клеток на крышу выполнены не через противопожарные двери второго типа; направление движения к пожарным гидрантам не обозначено указателями; помещения оснащены ручными огнетушителями, не эффективными для тушения пожаров класса А; открывание дверей эвакуационных выходов из ряда помещений выполнено не по направлению выхода; ширина эвакуационных выходов менее установленной нормы, — рассказали в прокуратуре.



Всё это, по мнению специалистов, в случае пожара может привести к тяжёлым последствиям и опасно для жизни и здоровья людей.



По результатам проверки в отношении спортивного комплекса возбудили дело об административном правонарушении по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».



— Спортивный комплекс «Атлант» признан виновным в совершении указанного правонарушения, назначено наказание в виде штрафа в размере 75 000 рублей, — сказали в прокуратуре. — Устранение нарушений поставлено прокуратурой района на контроль.

