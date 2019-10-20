Грязный снег с улиц Ярославля будут складировать в городе

В мэрии Ярославля прошло совещание, на котором обсудили вопросы зимней уборки города. Решили, что магистрали будет по-прежнему чистить «Спецавтохозяйство по уборке города» и его субподрядчики, а во дворах убирать снег будут управляющие компании. Последним предложили ещё и заняться расчисткой межквартальных проездов.



— В каждом районе города, где нет жилых домов, организуют специальные площадки, — сообщили в мэрии. — Например, на Магистральной, Автозаводской и прочих улицах.



Ранее в Ярославле чиновники заверили, что проблем с зимней уборкой города быть не должно. По факту же ещё не выпал снег, а город уже утопает в грязи.

