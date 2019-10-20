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Город

Грязный снег с улиц Ярославля будут складировать в городе

В мэрии Ярославля обсудили зимнюю уборку дорог и дворов

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Чистить от снега межквартальные проезды предложили управляющим компаниям

Чистить от снега межквартальные проезды предложили управляющим компаниям

В мэрии Ярославля прошло совещание, на котором обсудили вопросы зимней уборки города. Решили, что магистрали будет по-прежнему чистить «Спецавтохозяйство по уборке города» и его субподрядчики, а во дворах убирать снег будут управляющие компании. Последним предложили ещё и заняться расчисткой межквартальных проездов.

— В каждом районе города, где нет жилых домов, организуют специальные площадки, — сообщили в мэрии. — Например, на Магистральной, Автозаводской и прочих улицах.

Ранее в Ярославле чиновники заверили, что проблем с зимней уборкой города быть не должно. По факту же ещё не выпал снег, а город уже утопает в грязи.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    чиновники без головы
    20 окт 2019 в 17:57

    советская полощадь самое то для складирования снега...чай Столица не хухрымухры!

    гость
    20 окт 2019 в 17:38

    Они учли ошибки прошлой зимы.Они готовились более полугода.Они- это команда профессионалов.Они мощны настолько, что за 8 последних месяцев , им даже не понадобился зам.мэра по ЖКХ и благоустройству. Город ждет.Город верит.Только , объявите уже сейчас , ПУБЛИЧНО - КТО НЕСЕТ ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за предстоящую зимнюю уборку.

    Гость
    20 окт 2019 в 17:23

    Это в рамках Новой экологической политики, или всё еще старой?
    и Припев:
    Снежные бабы, вдоль дорог стоят,
    Дело рук саха,говорят.
    Снегоплавильню не увидим, зря,
    Только на Советской будет чисто, друзья