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Рыбинский «парк, где ничего нельзя», закроют для посетителей

Власти решают, ограничить доступ в Карякинский сад до снега или сразу на всю зиму и часть весны

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Карякинский сад в Рыбинске закроют для посетителей

Карякинский сад в Рыбинске закроют для посетителей

Карякинский сад в Рыбинске закроют для посетителей. Об этом предупредили в администрации города. Предполагается, что замок на ворота зоны отдыха повесят в ноябре.

— Ограничение вызвано необходимостью подготовить молодые посадки к зимнему периоду, сберечь высаженные растения, сохранить сформированный сад от возможных повреждений. Растениям нужно дать уйти под снег. Не рекомендуется чистить дорожки, так как это приведет к промерзанию земли, что губительно для корней деревьев и кустарников, — рассказала ландшафтный дизайнер Алёна Дубкова.

Сейчас городские власти решают, закрыть парк до того, как появится устойчивый снежный покров, или на всю зиму и часть весны, пока держится так называемая распутица.

Напомним, в этом году Карякинский сад облагородили. В нем появились новые дорожки, фигурки, растения и... много запрещающих табличек. В парке нельзя кормить птиц в пруду, ездить на роликах и велосипедах, трогать новые фигуры и многое другое.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    гость
    18 окт 2019 в 22:31

    Так и парк бы уже переименовали- в Нельзякинский