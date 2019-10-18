Рыбинский «парк, где ничего нельзя», закроют для посетителей

Карякинский сад в Рыбинске закроют для посетителей. Об этом предупредили в администрации города. Предполагается, что замок на ворота зоны отдыха повесят в ноябре.

— Ограничение вызвано необходимостью подготовить молодые посадки к зимнему периоду, сберечь высаженные растения, сохранить сформированный сад от возможных повреждений. Растениям нужно дать уйти под снег. Не рекомендуется чистить дорожки, так как это приведет к промерзанию земли, что губительно для корней деревьев и кустарников, — рассказала ландшафтный дизайнер Алёна Дубкова.