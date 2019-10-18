18 октября пятница
СЕЙЧАС +5°С
usd 63.95
eur 71.13

Темы

СЕЙЧАС +5°С
usd 63.95
eur 71.13

Все новости

Все новости
Город

Прокуратура уличила мэрию Ярославля в плохом содержании светофоров

И вынесла чиновникам представление об устранении нарушений

Поделиться

464
1 Обсудить
Прокуратура выявила нарушения в работе мэрии со светофорами

Прокуратура выявила нарушения в работе мэрии со светофорами

На этой неделе мэрия Ярославля сообщила о том, как содержатся и ремонтируются в городе светофоры.

— Ежедневно в диспетчерскую службу подрядной организации поступает от одной до 20 заявок о поломках. Чаще всего это перегоревшие лампы. В течение часа после поступления заявки наша ремонтная бригада выезжает и приступает к ремонту, — привела пресс-служба городской администрации слова Марины Масловой, заместителя генерального директора предприятия «Безопасный регион», занимающегося обслуживанием светофоров.

Однако, судя по всему, не все так гладко в этой сфере. 18 октября прокуратура Ярославля опубликовала информацию о том, что в адрес мэрии вынесено представление об устранении нарушений в содержании светофоров.

— «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля не передало подрядчику техническую документацию на ряд светофоров, по которой подрядчик должен их обслуживать, — прокомментировали в ведомстве.

По данным прокуратуры, по муниципальному контракту, подрядная организация должна следить за состоянием 222 светофоров, в том числе с видеокамерами и автоматизированной системой управления дорожным движением.

— С августа этого года некоторые светофоры не подключались к автоматизированной системой управления дорожным движением. Причины этого структурными подразделениями мэрии до сих пор не установлены, меры по восстановлению работоспособности системы не приняты, — добавили правоохранители.

Прокуратура взяла на контроль устранение нарушений.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

светофорыЯрославльмэрияпрокуратура

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    18 окт 2019 в 21:46

    Ой зашевелились , может еще мэра проверите , а то тут происходят мутные коррупционные схемы