Прокуратура уличила мэрию Ярославля в плохом содержании светофоров

— Ежедневно в диспетчерскую службу подрядной организации поступает от одной до 20 заявок о поломках. Чаще всего это перегоревшие лампы. В течение часа после поступления заявки наша ремонтная бригада выезжает и приступает к ремонту, — привела пресс-служба городской администрации слова Марины Масловой, заместителя генерального директора предприятия «Безопасный регион», занимающегося обслуживанием светофоров.

На этой неделе мэрия Ярославля сообщила о том, как содержатся и ремонтируются в городе светофоры.

Однако, судя по всему, не все так гладко в этой сфере. 18 октября прокуратура Ярославля опубликовала информацию о том, что в адрес мэрии вынесено представление об устранении нарушений в содержании светофоров.



— «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля не передало подрядчику техническую документацию на ряд светофоров, по которой подрядчик должен их обслуживать, — прокомментировали в ведомстве.



По данным прокуратуры, по муниципальному контракту, подрядная организация должна следить за состоянием 222 светофоров, в том числе с видеокамерами и автоматизированной системой управления дорожным движением.



— С августа этого года некоторые светофоры не подключались к автоматизированной системой управления дорожным движением. Причины этого структурными подразделениями мэрии до сих пор не установлены, меры по восстановлению работоспособности системы не приняты, — добавили правоохранители.



Прокуратура взяла на контроль устранение нарушений.

