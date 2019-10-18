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Архитектор предложил сделать вокруг Юбилейного парка в Ярославле живую изгородь

Ярославские эксперты оценили преображение зоны отдыха

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В Юбилейном парке закончили благоустройство

В Юбилейном парке закончили благоустройство

18 октября эксперты группы по благоустройству и комфортной городской среде, созданной при мэрии Ярославля, выехали в Юбилейный парк, чтобы оценить его благоустройство по программе «Решаем вместе!». За лето и начало осени здесь заменили скамейки и урны, отремонтировали пешеходные дорожки, восстановили освещение.

— Для покрытия дорожек и площадок использованы различные материалы: и плитка, и гравий, и традиционный асфальт. Благодаря этому удалось достичь атмосферы уюта и разнообразия, — сказал главный архитектор города Артём Цымбалов. 

Специалисты посчитали, что теперь облик парка выдержан в едином стиле — скамейки, облицовка фонтана, детский городок сделаны из дерева. А архитектор Сергей Буров предложил добавить к этому еще живую зелёную изгородью по всему периметру.

Претворится ли эта задумка в жизнь, пока не известно.

Между тем проведенные работы по изменению облика парка ознаменовались скандалом. В начале октября здесь появилась странная горка из грязи. Ее высмеяли сначала сами ярославцы, а потом даже Иван Ургант в своем шоу на Первом канале. Власти города сообщили, что аттракцион выполнен не по проекту и убрали его, поставив новый городок.

Также вопросы у жителей города были и к парку 30-летия Победы в Дзержинском районе, который тоже облагораживали по проекту «Решаем вместе!». Здесь уже положенный новый асфальт сломали ради траншей для проводов.

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    Юбилейный паркЯрославль

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