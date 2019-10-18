Легендарный американский самолет приземлился в Ярославле

Самолет задержался в Ярославле на ночь, а утром уже отправился в путь

Легендарный американский самолет приземлился в ярославском аэропорту. Вчера вечером, 17 октября, в Ярославль прибыл самолет Douglas DC-3. Выпущен он был в 1944 году, в разгар Второй мировой войны. Самолет зарегистрирован в США, но к нам в город прибыл из Таллина. Однако отправной точкой была Швеция.

Один из самых массовых самолетов в истории авиации совершил плановую посадку вечером, а уже сегодня утром снова отправился в путь.