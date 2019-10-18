Легендарный американский самолет приземлился в Ярославле

Легендарный американский самолет приземлился в ярославском аэропорту. Вчера вечером, 17 октября, в Ярославль прибыл самолет Douglas DC-3. Выпущен он был в 1944 году, в разгар Второй мировой войны. Самолет зарегистрирован в США, но к нам в город прибыл из Таллина. Однако отправной точкой была Швеция.
Один из самых массовых самолетов в истории авиации совершил плановую посадку вечером, а уже сегодня утром снова отправился в путь.
— Далее самолет совершит перелеты по территории Российской Федерации и направится на аэрошоу в Китай, — сообщают на официальной странице департамента транспорта в Ярославской области в Instagram.
А недавно пассажиры самолета «Суперджет» перепугались из-за неполадок. Он на взлете на скорости резко затормозил. Эта ситуация очень напугала сидящих в самолете людей.