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В Ярославле открыли место, где подростки могут бесплатно поиграть в кикер и выучить китайский язык

Стало известно где и в какое время работает новое молодёжное пространство

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Организаторы молодёжного пространства уверяют, что будут рады всем гостям

Организаторы молодёжного пространства уверяют, что будут рады всем гостям

В Ярославле для молодёжи открыли молодёжное пространство, куда можно придти одному или с друзьями и в компании сверстников весело провести время. Причём бесплатно — ни за что платить не нужно.

В молодёжном пространстве ждут не только школьников, но и молодых людей постарше

В молодёжном пространстве ждут не только школьников, но и молодых людей постарше

В первый день молодёжное пространство посетили около ста человек. Гостей учили каллиграфии и предлагали поиграть в настольный футбол. Также в любой день здесь подростки могут поиграть в кикер или аэрохоккей, сразиться в киберспорте. Помимо игр, тут можно даже начать осваивать китайский язык.

— Здесь очень много игр, даже такие, в которые я никогда не играла раньше и не слышала, — рассказала студентка ЯрГУ Полина Гагарова. — И, конечно, много общения, можно найти новых друзей.

Тусоваться здесь можно каждый день до девяти часов вечера

Тусоваться здесь можно каждый день до девяти часов вечера

Молодёжное пространство отрыли в торговом центре «Альтаир» на Ленинградском проспекте. Вход в него находится в зоне фуд-корта. Двери здесь открыты для посетителей с 15 до 21 часа.

В сентябре в Ярославской области также открылся первый мобильный технопарк. Он работает на базе уже существующего детского технопарка «Кванториум». Теперь дети там могут делать роботов и осваивать IT-технологии.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    гостья
    18 окт 2019 в 12:21

    Что за возрастная дискриминация? А может люди постарше тоже захотят придти? Или внук привести свою бабушку?