В Ярославле открыли место, где подростки могут бесплатно поиграть в кикер и выучить китайский язык

В Ярославле для молодёжи открыли молодёжное пространство, куда можно придти одному или с друзьями и в компании сверстников весело провести время. Причём бесплатно — ни за что платить не нужно.
В первый день молодёжное пространство посетили около ста человек. Гостей учили каллиграфии и предлагали поиграть в настольный футбол. Также в любой день здесь подростки могут поиграть в кикер или аэрохоккей, сразиться в киберспорте. Помимо игр, тут можно даже начать осваивать китайский язык.
— Здесь очень много игр, даже такие, в которые я никогда не играла раньше и не слышала, — рассказала студентка ЯрГУ Полина Гагарова. — И, конечно, много общения, можно найти новых друзей.
Молодёжное пространство отрыли в торговом центре «Альтаир» на Ленинградском проспекте. Вход в него находится в зоне фуд-корта. Двери здесь открыты для посетителей с 15 до
В сентябре в Ярославской области также открылся первый мобильный технопарк. Он работает на базе уже существующего детского технопарка «Кванториум». Теперь дети там могут делать роботов и осваивать IT-технологии.