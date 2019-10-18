В Ярославле открыли место, где подростки могут бесплатно поиграть в кикер и выучить китайский язык

В Ярославле для молодёжи открыли молодёжное пространство, куда можно придти одному или с друзьями и в компании сверстников весело провести время. Причём бесплатно — ни за что платить не нужно.

В первый день молодёжное пространство посетили около ста человек. Гостей учили каллиграфии и предлагали поиграть в настольный футбол. Также в любой день здесь подростки могут поиграть в кикер или аэрохоккей, сразиться в киберспорте. Помимо игр, тут можно даже начать осваивать китайский язык.



— Здесь очень много игр, даже такие, в которые я никогда не играла раньше и не слышала, — рассказала студентка ЯрГУ Полина Гагарова. — И, конечно, много общения, можно найти новых друзей.

