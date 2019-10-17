В Туношне сетевой магазин устроил тайную свалку: началось расследование

В Ярославе региональный департамент охраны окружающей среды провел расследование, чтобы выяснить, откуда около деревни Заборное в Туношне появилась свалка. На накапливающийся мусор пожаловались местные жители.
— Установлено, что на некоторых отходах есть маркировка одного из крупных ярославских сетевых магазинов. Сейчас ведется административное расследование, — рассказал председатель комитета экологического надзора ведомства Владимир Сафонов.
Когда выяснят «авторство» свалки, владельцу мусора будет грозить штраф.
— Для организаций — до 250 тысяч рублей. Также предусмотрено приостановление деятельности на срок до 90 суток. При повторном нарушении в течение года штрафы увеличиваются, — уточнили в департаменте.